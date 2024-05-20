  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۲۵

در واکنش به شهادت آیت‌الله رئیسی؛

پاکستان عزای عمومی اعلام کرد

پاکستان عزای عمومی اعلام کرد

نخست‌وزیر پاکستان شهادت رئیس جمهور ایران و هیئت همراه را تسلیت گفته و یک روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الجزیره، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با اشاره به حادثه سقوط بالگرد سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان و هیئت همراه و شهادت آنها، همبستگی خود را در این حادثه با ایران اعلام کرده و آن را به ملت ایران تسلیت گفت.

شریف در صفحه ایکس خود نیز شهادت رئیس جمهور ایران را تسلیت گفت و اعلام کرد: پاکستان به نشانه احترام به رئیس جمهور و همراهانش و در همبستگی با ایران برادر، یک روز عزای عمومی برگزار خواهد کرد و پرچم این کشور نیمه برافراشته خواهد بود.

بالگرد حامل رئیس‌جمهور و همراهان وی روز گذشته در مسیر بازگشت از منطقه خداآفرین به تبریز در شرایط بد جوی دچار سانحه شد. شرایط سخت آب و هوایی و موقعیت منطقه، شناسایی محل وقوع سانحه را با دشواری مواجه کرده بود و در نهایت صبح امروز پیکر شهید رئیسی و هیئت همراه از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در کنار لاشه بالگرد سقوط کرده کشف و شناسایی شد.

کد مطلب 6112874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
      0 1
      پاسخ
      من دلم میخاد،بمب هسته ای،داشتیم ،میزدیم وسط،خاک اسراییل ،ناراحتی ودرد،وغصه شهیدریسی وهمراهانشو با ازبین بردن اسراییل این دردوغصه شهادت مظلومانه رو کمی،تسکین میافت،خدا،
    • محسن قربانی IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
      0 0
      پاسخ
      پاکستان همسایه خوب و برادر مسلمان درود شرافت تون که همسایگی را بجا آوردید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها