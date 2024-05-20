پاکستان عزای عمومی اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الجزیره، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با اشاره به حادثه سقوط بالگرد سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان و هیئت همراه و شهادت آنها، همبستگی خود را در این حادثه با ایران اعلام کرده و آن را به ملت ایران تسلیت گفت.

شریف در صفحه ایکس خود نیز شهادت رئیس جمهور ایران را تسلیت گفت و اعلام کرد: پاکستان به نشانه احترام به رئیس جمهور و همراهانش و در همبستگی با ایران برادر، یک روز عزای عمومی برگزار خواهد کرد و پرچم این کشور نیمه برافراشته خواهد بود.

بالگرد حامل رئیس‌جمهور و همراهان وی روز گذشته در مسیر بازگشت از منطقه خداآفرین به تبریز در شرایط بد جوی دچار سانحه شد. شرایط سخت آب و هوایی و موقعیت منطقه، شناسایی محل وقوع سانحه را با دشواری مواجه کرده بود و در نهایت صبح امروز پیکر شهید رئیسی و هیئت همراه از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در کنار لاشه بالگرد سقوط کرده کشف و شناسایی شد.