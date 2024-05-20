استاندار تهران شهادت رییس جمهور و هیات همراه را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت علیرضا فخاری، استاندار تهران، در پی شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت رئیس‌جمهور مردمی، یار صدیق مقام معظم رهبری، وزیر امور خارجه، امام‌جمعه فقید تبریز، استاندار آذربایجان شرقی، فرمانده یگان حفاظت ریاست محترم جمهور و جمعی از همراهان، چنان جانسوز و جانگداز بود که قلب ملت ایران و تمام مسلمین و ارادتمندان را به درد آورد.

رئیس دولت مردمی، در تمام دوران خدمت به نظام و انقلاب در کنار مردم بود و هدفی جز خدمت صادقانه نداشت و در نهایت نیز برای مردم و حین خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

اینجانب، این مصیبت ناگوار را محضر امام عصر (عج)، مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهدا، ملت سوگوار ایران اسلامی، خاصه مردم شهیدپرور و ولایت مدار استان تهران و خانواده آن مجاهدان کوشا و مردمی، تسلیت عرض نموده و ضمن طلب رحمت و مغفرت، از درگاه خداوند متعال هم نشینی ایشان و هیئت همراه را با اولیا و انبیا الهی مسئلت دارم.

علیرضا فخاری استاندار تهران