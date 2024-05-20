به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در پیامی شهادت رئیس جمهور و همراهانش را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و من یخرج من بی ته مهاجراً الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله

بار دیگر ملت ایران در امتحانی سخت، رئیس جمهور خستگی‌ناپذیر و همراهان مخلص و تلاشگرش را به پیشگاه خداوند تقدیم کرد، رئیس جمهوری که کار مداوم او در هجرت از دیاری به دیار دیگر برای اطاعت امر الهی، گره گشایی از کار محرومان و سربلندی ایران عزیز اسلامی زبانزد بود و در آخرین مهاجرت مجاهدانه، جان بر سر عهدش با خداوند و مردم نهاد.

ملت بزرگ ایران از این مصائب و دردهای جانکاه بسیار دیده و هر بار مقاوم‌تر از گذشته چالش‌ها را به فرصت تبدیل کرده و بر انسجام، پایداری و عزم خود برای رسیدن به اهداف متعالی انقلاب اسلامی افزوده است و این بار نیز چنین خواهد بود.

اینجانب مصیبت بزرگ فقدان خادم الرضا (ع) را به حضرت ولی عصر (عج) رهبر معظم انقلاب (دام عزه) و به مادر عزیز، همسر گرامی و دختران دلبند آن مهاجر الی الله تسلیت عرض می‌کنم و در برابر خانواده‌های بزرگوار همه همراهان رئیس‌جمهور که جان خود را در طبق اخلاص خدمت گذاردند، ادای احترام و تعزیت دارم.

ملت بزرگ ایران ثابت کرده قدر خادمین خود را می‌داند و آنان که سلوک رجایی و بهشتی را در جامعه زنده کردند برای همیشه در دل‌ها و جان‌ها جاودانه خواهند ماند.