به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد خاتمی پیش از ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: آیت الله سیدابراهیم رئیسی مصداق آیه‌ای از سوره مریم است چراکه افرادی که ایمان دارند محبوب می‌شوند.

عضو فقهای شورای نگهبان بیان کرد: امیدآفرینی، سخت کوشی و خدمت به مردم از مهمترین خصلت‌های آیت الله رئیسی بود و رضایت مردم همواره در اولویت وی قرار داشت.

آیت الله خاتمی با ابراز تأسف از شهادت آیت الله رئیسی، امیر عبداللهیان و دیگر همراهان آنان خاطرنشان کرد: آیت الله آل هاشم امام جمعه آذربایجان شرقی دل‌ها را بهم نزدیک کرد و نمونه آن را می‌توانیم در اخذ هشتصد هزار رأی در انتخابات گذشته مشاهده کنیم.