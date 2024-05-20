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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۴۴

آیت الله خاتمی:

امیدآفرینی و خدمت به مردم از مهمترین خصلت‌های آیت الله رییسی بود

امیدآفرینی و خدمت به مردم از مهمترین خصلت‌های آیت الله رییسی بود

قم- امام جمعه موقت تهران گفت: امیدآفرینی، سخت کوشی و خدمت به مردم از مهمترین خصلت‌های آیت الله رییسی بود و رضایت مردم همواره در اولویت وی قرار داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد خاتمی پیش از ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: آیت الله سیدابراهیم رئیسی مصداق آیه‌ای از سوره مریم است چراکه افرادی که ایمان دارند محبوب می‌شوند.

عضو فقهای شورای نگهبان بیان کرد: امیدآفرینی، سخت کوشی و خدمت به مردم از مهمترین خصلت‌های آیت الله رئیسی بود و رضایت مردم همواره در اولویت وی قرار داشت.

آیت الله خاتمی با ابراز تأسف از شهادت آیت الله رئیسی، امیر عبداللهیان و دیگر همراهان آنان خاطرنشان کرد: آیت الله آل هاشم امام جمعه آذربایجان شرقی دل‌ها را بهم نزدیک کرد و نمونه آن را می‌توانیم در اخذ هشتصد هزار رأی در انتخابات گذشته مشاهده کنیم.

کد مطلب 6113676

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