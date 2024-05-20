به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن کریمی با صدور پیامی شهادت آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور مردمی و همراهان ایشان در سانحه سقوط بالگرد را محضر امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب و ملت شریف و آزاده ایران اسلامی تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

إِنَّ اللَّهَ اشتَریٰ مِنَ المُؤمِنینَ أَنفُسَهُم وَ أَموالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ / سوره مبارکه توبه آیه (۱۱۱)

شهادت خادم‌الرضا علیه‌السلام «آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی»، رئیس جمهور ولایی، مردمی، خستگی ناپذیر و جهادی که در سالروز فرخنده میلاد حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آلافُ التَّحِیَّهِ وَ الثَّناءِ) امام رئوف و مهربان و در مسیر مجاهدت و خدمت به ملت و کشور اتفاق افتاد و قلب مقدس حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، خانواده‌های مکرم شهیدان و آحاد مردم شریف و قدرشناس و آحاد عدالتخواهان دنیا را آزرد.

کارنامه درخشان و افتخارآمیز رئیس جمهور شهید در ولایتمداری، ساده زیستی، فساد ستیزی، مردم داری، عدالت طلبی و نقش آفرینی در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی که توأم با اخلاق مداری، تواضع و تقوا همراه بود که به طور قطع ذخیره‌ای گران‌بها برای آن رئیس جمهور خدمتگزار و همراهان وی است.

رئیس جمهور مجاهد و خدوم ملت ایران حیاتی سرشار از خدمت خالصانه، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و صادقانه به مردم، دفاع شجاعانه از آرمان‌های انقلاب اسلامی و مردم مظلوم منطقه داشت که سرانجام حسن‌عاقبت برای وی و همراهان به ارمغان آورد.

یاد، نام، خاطرات و نقش آفرینی‌های الهام بخش، حماسی و درس آموز «سیدالشهدای خدمت» در ایفای مسوولیت‌های خطیر در نظام اسلامی باید همچون یک مکتب و الگوی مطلوب همواره زنده بماند و آحاد مردم به ویژه نخبگان و جوانان در این مهم نقش اساسی دارند.

اینجانب شهادت پرافتخار رئیس جمهور محبوب و مغتنم و سایر شهدای عالیقدر این حادثه جانسوز آیت الله سید محمدعلی آل هاشم (نماینده مکرم ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز)، دکتر حسین امیر عبداللهیان (وزیر خارجه جهادی و انقلابی کشور)، دکتر مالک رحمتی (استاندار خدوم آذربایجان شرقی)، سردار سرتیپ پاسدار محمد مهدی موسوی (فرمانده شجاع یگان حفاظت نهاد ریاست جمهوری) و شهدای عزیز کادر پرواز سرهنگ خلبان سید طاهر مصطفوی، سرهنگ خلبان محسن دریانوش و سرگرد فنی بهروز قدیمی را به پیشگاه مقدس حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه)، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، خانواده معزز شهیدان، ارتش غیرتمند جمهوری اسلامی و آحاد ملت قهرمان و قدرشناس ایران تبریک و تسلیت عرض نموده و علو درجات شهیدان والا مقام و همنشینی با حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) و آرامش و شکیبایی خانواده و عموم ارادتمندان رئیس جمهور مخلص و خستگی‌ناپذیر را از خداوند متعال طلب می‌کنم.