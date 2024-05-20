روایت نماینده ولی فقیه در مازندران از عشق رییس جمهور به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی عصر دوشنبه در مراسم بزرگداشت سیدالشهدای خدمت، خادم الرضا (ع) آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور انقلابی و مردمی و همراهان خدوم ایشان در دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران، اظهار کرد: آیت الله رئیسی با تمام وجودش برای مردم می‌سوخت و به عشق مردم تلاش می‌کرد و ذره‌ای در این دو روزی که مازندران بودند، اظهار خستگی نکردند.

وی افزود: حتی در جلسه آخر که همراه استاندار در خدمتشان بودیم، قرار بود در جمع وزرا مصوباتی خوانده شود و در یک مورد بحث این بود که چند روز دیگر باید آماده شود، ایشان فرمودند که چرا دو هفته دیگر؟ دو ساعته تصمیمش را بگیرید و به من بگویید، شب یا نیمه شب آماده هستم، دفتر جلسه برگزار می‌کنم و کار مردم را پیگیری می‌کنیم زیرا کار مردم یک لحظه هم نباید عقب بماند.

آیت الله محمدی لائینی گفت: می‌گویند شهید باید شهید زندگی کند و ایشان شهیدانه زندگی می‌کرد و برای ما این حادثه سنگین بود.

نماینده ولی فقیه در مازندران ادامه داد: ایشان در این عمر ۶۳ ساله هر جایی که مشغول کار آبادانی شد وظیفه خود را به نحو احسن انجام داد و اخلاق‌محور بوده است.

عضو خبرگان رهبری با تسلیت شهادت آیت الله رئیسی یادآور شد: رهبر بزرگوارمان پنج روز عزای عمومی اعلام کردند و دستور دادند که طبق اصل ۱۳۱ باید ظرف ۵۰ روز ریاست جمهوری آینده انتخاب شود و از الان همه باید به فکری رئیسی دیگری به جای این رئیسی باشیم.