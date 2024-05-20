دستگیری یکی از اوباش سابقه دار حصارک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند گفت: به دنبال دریافت اخباری مبنی بر ایجاد ناامنی از طریق قدرت نمایی با سلاح سرد و اخلال در نظم عمومی توسط یکی از اشرار شناخته شده محله حصارک، تیمی ویژه برای شناسایی مخفیگاه و دستگیری نامبرده در سازمان اطلاعات پلیس البرز تشکیل شد.

وی افزود: با توجه به اینکه متهم از تحت تعقیب قرار داشتنش مطلع بود، به صورت دائم نقل مکان می‌کرد. مأموران پس از چندین شبانه روز کار اطلاعاتی دقیق موفق به شناسایی مخفیگاه نامبرده شدند و در یک عملیات غافلگیرانه در نیمه‌های شب او را دستگیر کردند. پلیس به هیچ وجه اجازه عرض اندام به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

سردار هداوند با اشاره به اینکه با تشکیل پرونده این متهم به مرجع قضائی معرفی شد، به برهم زنندگان نظم و امنیت مردم هشدار داد و گفت: استان البرز جای مناسبی برای قدرت نمایی و قلدری اراذل و اوباش نیست و هر کسی که بخواهد از این طریق امنیت مردم را به مخاطره بیندازد، با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد.