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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۳۳

فرمانده سپاه خوزستان:

شهید رئیسی همواره در جامعه امیدآفرینی می‌کرد

شهید رئیسی همواره در جامعه امیدآفرینی می‌کرد

اهواز- فرمانده سپاه خوزستان گفت: مسیر جهاد همیشه در راه جهادگرانی است که راه خدمت را انتخاب می‌کنند و امیدآفرینی در جامعه یکی از اقدامات برجسته شهید آیت الله رئیسی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور عصر امروز دوشنبه در نشست شورای اداری استان خوزستان با تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش اظهار کرد: مسیر جهاد همیشه در راه جهادگرانی است که راه خدمت را انتخاب می‌کنند و این مسیر یادگار امام راحل است.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب به عنوان یک شهید زنده در همه صحنه‌های انقلاب حضور داشته و جانفشانی کرده است، افزود: امیدآفرینی در جامعه یکی از اقدامات برجسته شهید آیت الله رئیسی بود. در سفر به خوزستان ریاست جمهوری با تزریق امید به مردم خوزستان در مناطق محروم‌حاضر شد و ما نیاز به چنین نگاهی داشتیم.

فرمانده سپاه خوزستان بیان کرد: امروز ایران اسلامی در اقتدار کامل به کشورهای همسایه پیام داد که ما با شما در کمال دوستی زندگی خواهیم کرد و این راهی است که آقای رئیسی در پیش گرفت. با حضور در بین مجامع علمی ایده و طرح می‌داد و در عرصه میدان حضور داشت و از نظر استعداد فوق‌العاده بود.

کد مطلب 6114116

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