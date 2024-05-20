به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور عصر امروز دوشنبه در نشست شورای اداری استان خوزستان با تسلیت شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش اظهار کرد: مسیر جهاد همیشه در راه جهادگرانی است که راه خدمت را انتخاب می‌کنند و این مسیر یادگار امام راحل است.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب به عنوان یک شهید زنده در همه صحنه‌های انقلاب حضور داشته و جانفشانی کرده است، افزود: امیدآفرینی در جامعه یکی از اقدامات برجسته شهید آیت الله رئیسی بود. در سفر به خوزستان ریاست جمهوری با تزریق امید به مردم خوزستان در مناطق محروم‌حاضر شد و ما نیاز به چنین نگاهی داشتیم.

فرمانده سپاه خوزستان بیان کرد: امروز ایران اسلامی در اقتدار کامل به کشورهای همسایه پیام داد که ما با شما در کمال دوستی زندگی خواهیم کرد و این راهی است که آقای رئیسی در پیش گرفت. با حضور در بین مجامع علمی ایده و طرح می‌داد و در عرصه میدان حضور داشت و از نظر استعداد فوق‌العاده بود.