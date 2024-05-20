به گزارش خبرگزاری مهر، واکنش مقامات رسمی کشورهای دنیا به شهادت رئیسجمهور، وزیر خارجه و برخی مقامات ارشد کشورمان همچنان در سرخط خبرهای جهانی قرار داد.
در ادامه تسلیت سران و مقامهای جهانی در پی شهادت آیت الله رئیسی و همراهان او، مقامات دولت کنیا و مالدیو دوشنبه شب همبستگی خود را با ملت ایران اعلام کردند.
در همین ارتباط، در ادامه تسلیت سران و مقامهای جهانی در پی شهادت آیت الله رئیسی و همراهان او، رئیسجمهور کنیا دوشنبه شب همبستگی خود را با ملت ایران اعلام کرد.
پیشتر نیز، وزیر امور خارجه کنیا در پیامی با ابراز همدردی ما دولت و ملت ایران اعلام کرد که عمیقترین همدردی و دعای ما با دولت و شهروندان جمهوری اسلامی ایران در این دوران سخت است.
همچنین، در پی شهادت آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مقامات مالدیو از جمله رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور و وزیر خارجه این کشور در پیامهای جداگانه این ضایعه را تسلیت گفتند.
آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیسجمهور کشورمان عصر یکشنبه در حادثه سقوط بالگرد به درجه رفیع شهادت نائل آمد. رئیسی برای افتتاح «سد مرزی «قیز قلعهسی» به آذربایجان شرقی سفر کرده بود، و بالگرد حامل وی و همراهانش در مسیر بازگشت در «جنگل دیزمار» در محدوده عمومی بین ورزقان و جلفا استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد.
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