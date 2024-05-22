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۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۰۰

دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد؛

تغییر زمان برگزاری آزمون جامع دکتری ۱۴۰۳

تغییر زمان برگزاری آزمون جامع دکتری ۱۴۰۳

دانشگاه علم و صنعت ایران از تغییر زمان برگزاری آزمون جامع دکتری ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام دانشگاه علم و صنعت، آزمون جامع دکتری نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ این دانشگاه که برای روزهای ۱ تا ۳ خردادماه ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده بود، به روزهای ۸ تا ۱۰ خردادماه موکول شد.

همچنین آزمون‌های شفاهی گروه‌های آموزشی که آزمون کتبی آن‌ها برگزار شده است، مطابق زمان‌بندی اعلام شده، در هفته آینده برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که جدول زمان‌بندی آزمون شفاهی سایر گروه‌های آموزشی که آزمون کتبی آن‌ها طبق این اطلاعیه به تعویق افتاده است، متعاقباً از طریق واحد دانشگاهی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6115548

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