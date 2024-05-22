به گزارش خبرگزاری مهر، حضور گسترده مردم تهران در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید و همراهانش اکثر رسانه‌های منطقه‌ای و بین المللی را شوکه کرده است.

در همین راستا شبکه‌های مختلف منطقه‌ای و بین المللی با قطع برنامه‌های اصلی خود اقدام به پخش زنده مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید و همراهانش کردند.

رسانه‌های معتبر جهانی نظیر رویترز، سی ان ان ترک، پخش زنده وبگاه انگلیسی ایندیپندنت، روسیا الیوم، الجزیره، المنار و المیادین از جمله رسانه‌های منطقه‌ای و بین المللی بودند که این مراسم را به طور زنده پوشش دادند.

براساس آخرین گزارش‌ها پیکر رئیس جمهور شهید و همراهانش در تهران با بدرقه میلیونی مردم شهیدپرور از خیابان انقلاب به سمت میدان آزادی تشییع شد و این‌ مراسم بازتاب گسترده جهانی در اکثر رسانه ها داشت.