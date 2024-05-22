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۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۱۱

بدرقه میلیونی جهانی شد؛

پخش زنده تشییع تاریخی رئیس جمهور شهید از رسانه‌های بین‌المللی

پخش زنده تشییع تاریخی رئیس جمهور شهید از رسانه‌های بین‌المللی

شبکه های معتبر بین المللی و منطقه ای همزمان با حضور گسترده مردم پایتخت در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید و همراهانش، به پخش زنده این مراسم همت گماردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضور گسترده مردم تهران در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید و همراهانش اکثر رسانه‌های منطقه‌ای و بین المللی را شوکه کرده است.

پخش زنده مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید از سوی شبکه‌های جهانی

پخش زنده مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید از سوی شبکه‌های جهانی

در همین راستا شبکه‌های مختلف منطقه‌ای و بین المللی با قطع برنامه‌های اصلی خود اقدام به پخش زنده مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید و همراهانش کردند.

پخش زنده مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید از سوی شبکه‌های جهانی

پخش زنده مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید از سوی شبکه‌های جهانی

رسانه‌های معتبر جهانی نظیر رویترز، سی ان ان ترک، پخش زنده وبگاه انگلیسی ایندیپندنت، روسیا الیوم، الجزیره، المنار و المیادین از جمله رسانه‌های منطقه‌ای و بین المللی بودند که این مراسم را به طور زنده پوشش دادند.

پخش زنده تشییع تاریخی رئیس جمهور شهید از رسانه‌های بین‌المللی

پخش زنده مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید از سوی شبکه‌های جهانی

پخش زنده مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور شهید از سوی شبکه‌های جهانی

پخش زنده تشییع تاریخی رئیس جمهور شهید از رسانه‌های بین‌المللی

براساس آخرین گزارش‌ها پیکر رئیس جمهور شهید و همراهانش در تهران با بدرقه میلیونی مردم شهیدپرور از خیابان انقلاب به سمت میدان آزادی تشییع شد و این‌ مراسم بازتاب گسترده جهانی در اکثر رسانه ها داشت.

کد مطلب 6115565

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