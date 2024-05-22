تشییع شهید امیرعبداللهیان در وزارت امور خارجه/ تدفین در ری

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم ادای احترام و تشییع شهید حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان فردا پنج شنبه سوم خرداد ماه از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰ صبح در میدان مشق، وزارت امور خارجه برگزار می‌شود.

وی گفت: سپس پیکر وی به ری انتقال یافته و از ساعت ۱۱ صبح در این شهرستان از سه راه ورامین به سوی حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: مراسم دفن این شهید گرانقدر در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار خواهد شد.

وی از مردم برای حضور پرشور در مراسم تشییع و تدفین این شهید خدمت دعوت کرد.