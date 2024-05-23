برگزاری یادواره ۳۰۰۰شهید ایل کلهر به میزبانی گیلانغرب

سرهنگ محمدجواد نجفی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یادواره سه هزار شهید ایل کلهر (گیلانغرب، ایوان غرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین، نفت شهر و سومار) و بزرگداشت شهدای خدمت به میزبانی گیلانغرب برگزار میشود.
وی افزود: این یادواره ۵ شنبه ساعت ۱۷ با حضور مردم و بزرگان طوایف ایل کلهر برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه ناحیه گیلانغرب تصریح کرد: سخنران این یادواره حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه خواهد بود.
وی برگزاری این یادواره را با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و همچنین انسجام و وحدت هرچه بیشتر طوایف ایل کلهر اعلام کرد.
سرهنگ نجفی از برگزاری یک نمایش بزرگ در حاشیه این یادواره با هدف نمایش هرچه بیشتر مقاومت مردم ایل کلهر خبر داد.
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