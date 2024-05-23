  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳ خرداد ۱۴۰۳، ۸:۰۷

فرمانده سپاه ناحیه گیلانغرب خبر داد؛

برگزاری یادواره ۳۰۰۰شهید ایل کلهر به میزبانی گیلانغرب

برگزاری یادواره ۳۰۰۰شهید ایل کلهر به میزبانی گیلانغرب

کرمانشاه- فرمانده سپاه ناحیه گیلانغرب از برگزاری یادواره ۳۰۰۰شهید ایل کلهر به میزبانی گیلانغرب خبر داد.

سرهنگ محمدجواد نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یادواره سه هزار شهید ایل کلهر (گیلانغرب، ایوان غرب، سرپل ذهاب، قصرشیرین، نفت شهر و سومار) و بزرگداشت شهدای خدمت به میزبانی گیلانغرب برگزار می‌شود.

وی افزود: این یادواره ۵ شنبه ساعت ۱۷ با حضور مردم و بزرگان طوایف ایل کلهر برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه گیلانغرب تصریح کرد: سخنران این یادواره حجت الاسلام حبیب الله غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه خواهد بود.

وی برگزاری این یادواره را با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و همچنین انسجام و وحدت هرچه بیشتر طوایف ایل کلهر اعلام کرد.

سرهنگ نجفی از برگزاری یک نمایش بزرگ در حاشیه این یادواره با هدف نمایش هرچه بیشتر مقاومت مردم ایل کلهر خبر داد.

کد مطلب 6116348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها