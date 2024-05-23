شهید آل هاشم فرهنگ و مشی جدید در نماز جمعه ها ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد محمدیان صبح پنج شنبه در آئین تشییع شهید آل‌هاشم در تبریز گفت: گرچه حادثه تلخ است اما خداوند بشارت داده و همه امیدواریم در ادامه راه نورانی این شهدای گرانقدر با توکل بر خداوند متعال و استعانت از اهل بیت (ع) این راه را بپیماییم.

وی افزود: بهترین رئیس جمهور، وزیر امورخارجه، امام جمعه، استاندار و کادر پروازی را از دست دادیم. امیدوارم خون این شهیدان درخت پرثمر انقلاب اسلامی را آبیاری کند.

نماینده اعزامی از سوی مقام معظم رهبری در آئین تشیع شهید آل‌هاشم افزود: این بار مصیبت به مقام معظم رهبری سنگین است به ایشان هم تسلیت عرض می‌کنم.

محمدیان ابراز داشت: امام جمعه تبریز تراز نماز جمعه را بالا برد و فرهنگ و مشی جدید در امام جمعه‌ای ایجاد کرد.

وی ابراز داشت: با خلوص ویژه ای که خداوند در وجود آیت‌الله آل هاشم آفریده بود با رئیس جمهور عزیز تمام وجود خود را وقف نظام جمهوری اسلامی ایران کردند.

نماینده اعزامی از سوی مقام معظم رهبری در آئین تشیع شهید آل‌هاشم ادامه داد: مردم عزیز در ۴۵ سال گذشته ثابت کردند پای عهدی که با امام خمینی (ره) بسته بودند حضور دارند.

وی سپس در خصوص مردمی بودن شهید آل هاشم گفت: آیت الله آل هاشم آرزوی سومین امام جمعه شهید را داشت و به آرزوی خود رسید.