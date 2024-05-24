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۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۰۷

رییس اداره مدارس غیردولتی استان اصفهان:

شهریه مدارس غیردولتی استان اصفهان تیرماه اعلام می‌شود

شهریه مدارس غیردولتی استان اصفهان تیرماه اعلام می‌شود

اصفهان- رییس اداره مدارس غیردولتی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: تا تیرماه که نرخ شهریه جدید به طور رسمی اعلام نشده مبنای توافقات مالی مدارس غیر دولتی استان، شهریه ثابت سال گذشته است.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، علی حمیدی در خصوص نحوه پرداخت شهریه مدارس غیردولتی استان اصفهان اظهار داشت: پروسه تعیین شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ آغاز شده است.

وی افزود: با تغییراتی که امسال در نحوه تعیین شهریه اعمال شده است، مؤسسان وارد سامانه https://my.mosharekatha.ir/ شده و مشخصات مدرسه، نیروها، مالی، اجاره‌بها و.. را ثبت می‌کنند.

حمیدی گفت: اطلاعات وارد شده توسط مؤسس وارد کارگروه شهره ناحیه یا منطقه شده و به‌صورت مجزا بررسی می‌شوند و تفاهم‌نامه بارگذاری شده و به استان ارجاع می‌شود و پس از تأیید استان به وزارت آموزش و پرورش ارجاع می‌شود.

رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: پوستر شهریه توسط وزارت آموزش و پرورش برای چاپ ارسال خواهد شد که این فرایند تا حدود اوایل تیرماه زمان خواهد برد.

وی تأکید کرد: امسال صفر تا صد تعیین شهریه در مناطق استان صورت‌گرفته و بر اساس داده‌های مدارس و در کارگروه شهریه مدرسه، مبالغ آن تعیین می‌شوند.

حمیدی خاطرنشان کرد: تا زمانی که شهریه به طور رسمی اعلام نشده مبنای توافقات مالی، شهریه ثابت سال گذشته است و به‌هیچ‌وجه مدرسه امکان اعلام شهریه قطعی را ندارد و تنها می‌تواند به‌صورت علی‌الحساب شهریه مصوب سال قبل را اخذ کند تا پوستر شهریه صادر و شهریه مصوب سال جاری اخذ شود.

کد مطلب 6117286

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
      1 0
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      باید همه مدارس دولتی تعطیل شود و هزینه آن به عنوان تخفیف در شهریه مدارس غیر دولتی صرف شود چرا که مدارس دولتی کلا شده افغانی
    • ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      0 0
      پاسخ
      شده زمان ساسانیان اربابها و مالکان و سرمایه داران و قشر مرفع وابسته به بالا میتوانند پول بدهند درس بخوانند بعضیها هم که مسعولیت دارند میگویند مدرسه های ایران جای مناسبی برای بچه هاشون نیست

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