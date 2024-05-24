وی افزود: با تغییراتی که امسال در نحوه تعیین شهریه اعمال شده است، مؤسسان وارد سامانه https://my.mosharekatha.ir/ شده و مشخصات مدرسه، نیروها، مالی، اجاره‌بها و.. را ثبت می‌کنند.

حمیدی گفت: اطلاعات وارد شده توسط مؤسس وارد کارگروه شهره ناحیه یا منطقه شده و به‌صورت مجزا بررسی می‌شوند و تفاهم‌نامه بارگذاری شده و به استان ارجاع می‌شود و پس از تأیید استان به وزارت آموزش و پرورش ارجاع می‌شود.

رئیس اداره مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: پوستر شهریه توسط وزارت آموزش و پرورش برای چاپ ارسال خواهد شد که این فرایند تا حدود اوایل تیرماه زمان خواهد برد.

وی تأکید کرد: امسال صفر تا صد تعیین شهریه در مناطق استان صورت‌گرفته و بر اساس داده‌های مدارس و در کارگروه شهریه مدرسه، مبالغ آن تعیین می‌شوند.

حمیدی خاطرنشان کرد: تا زمانی که شهریه به طور رسمی اعلام نشده مبنای توافقات مالی، شهریه ثابت سال گذشته است و به‌هیچ‌وجه مدرسه امکان اعلام شهریه قطعی را ندارد و تنها می‌تواند به‌صورت علی‌الحساب شهریه مصوب سال قبل را اخذ کند تا پوستر شهریه صادر و شهریه مصوب سال جاری اخذ شود.