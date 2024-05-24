۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۵۹

لیگ ملت‌های والیبال؛

ژاپن در صدر جدول/ ایران بدون برد در جایگاه سیزدهم

ژاپن با شکست صربستان در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال مردان ۲۰۲۴ با کسب دو پیروزی در جایگاه نخست رده‌بندی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، ششمین دوره مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها در گروه مردان روز سه‌شنبه یکم خردادماه ۱۴۰۳ در کشورهای برزیل و ترکیه آغاز شد.

در هفته اول که مسابقات از یکم تا ششم خرداد پیگیری می‌شود تیم‌های برزیل، صربستان، ایتالیا، ایران، آرژانتین، کوبا، ژاپن و آلمان در ریودوژانیرو به مصاف یکدیگر می روند و تیم‌های ترکیه، فرانسه، لهستان، هلند، آمریکا، کانادا، اسلونی و بلغارستان در آنتالیا صف‌آرایی خواهند کرد.

در دیدارهای شماره ۹ تا ۱۴ این مسابقات که در شهرهای ریودوژانیرو برزیل و آنتالیای ترکیه برگزار شد، تیم‌های اسلوونی، لهستان، هلند، کوبا، ژاپن و برزیل موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

اسلوونی ۳ – فرانسه یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱)

کانادا یک – لهستان ۳ (۲۵ بر ۱۸، ۲۰ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵)

ترکیه ۲ – هلند ۳ (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۰، ۱۸ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۹ بر ۱۵)

کوبا ۳ – آلمان یک (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۰، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳)

ژاپن ۳ – صربستان صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲)

آرژانتین ۲ – برزیل ۳ (۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۹، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)

جدول لیگ ملت‌ها ۲۰۲۴ پس از دومین بازی تیم‌ها بدین شکل است:

ژاپن دو برد و ۶ امتیاز
لهستان دو برد و ۶ امتیاز
کوبا دو برد و ۶ امتیاز
اسلوونی دو برد و ۵ امتیاز
ایتالیا یک برد و سه امتیاز
فرانسه یک برد و سه امتیاز
هلند یک برد و سه امتیاز
کانادا یک برد و سه امتیاز
صربستان یک برد و سه امتیاز
برزیل یک برد و دو امتیاز
ترکیه بدون برد و یک امتیاز
آرژانتین بدون برد و یک امتیاز
ایران بدون برد و امتیاز
آلمان بدون برد و امتیاز
آمریکا بدون برد و امتیاز
بلغارستان بدون برد و امتیاز

فریبا جلیل خانی

