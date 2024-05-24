ژاپن در صدر جدول/ ایران بدون برد در جایگاه سیزدهم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، ششمین دوره مسابقات والیبال لیگ ملتها در گروه مردان روز سهشنبه یکم خردادماه ۱۴۰۳ در کشورهای برزیل و ترکیه آغاز شد.
در هفته اول که مسابقات از یکم تا ششم خرداد پیگیری میشود تیمهای برزیل، صربستان، ایتالیا، ایران، آرژانتین، کوبا، ژاپن و آلمان در ریودوژانیرو به مصاف یکدیگر می روند و تیمهای ترکیه، فرانسه، لهستان، هلند، آمریکا، کانادا، اسلونی و بلغارستان در آنتالیا صفآرایی خواهند کرد.
در دیدارهای شماره ۹ تا ۱۴ این مسابقات که در شهرهای ریودوژانیرو برزیل و آنتالیای ترکیه برگزار شد، تیمهای اسلوونی، لهستان، هلند، کوبا، ژاپن و برزیل موفق به شکست حریفان خود شدند.
نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:
اسلوونی ۳ – فرانسه یک (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱)
کانادا یک – لهستان ۳ (۲۵ بر ۱۸، ۲۰ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵)
ترکیه ۲ – هلند ۳ (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۰، ۱۸ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۹ بر ۱۵)
کوبا ۳ – آلمان یک (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۰، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳)
ژاپن ۳ – صربستان صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲)
آرژانتین ۲ – برزیل ۳ (۱۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۹، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۱ بر ۱۵)
جدول لیگ ملتها ۲۰۲۴ پس از دومین بازی تیمها بدین شکل است:
ژاپن دو برد و ۶ امتیاز
لهستان دو برد و ۶ امتیاز
کوبا دو برد و ۶ امتیاز
اسلوونی دو برد و ۵ امتیاز
ایتالیا یک برد و سه امتیاز
فرانسه یک برد و سه امتیاز
هلند یک برد و سه امتیاز
کانادا یک برد و سه امتیاز
صربستان یک برد و سه امتیاز
برزیل یک برد و دو امتیاز
ترکیه بدون برد و یک امتیاز
آرژانتین بدون برد و یک امتیاز
ایران بدون برد و امتیاز
آلمان بدون برد و امتیاز
آمریکا بدون برد و امتیاز
بلغارستان بدون برد و امتیاز
