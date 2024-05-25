قرارگاه رفع بیکاری اقدام ماندگار شهید جمهور برای کرمانشاهیان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان کرمانشاه به عنوان نقطه آغازین و پایانی جنگ تحمیلی بیش از هشت سال جنگ را تحمل و شهدای زیادی را در این راه فدا کرده است، این خطه در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره با محرومیت‌هایی همراه بوده و دولت‌های مختلف پس از جنگ تحمیلی آنچنان که انتظار می‌رفت به ظرفیت‌های این دیار توجه نکردند.

این جغرافیا در سال‌های پس از جنگ تحمیلی نیز با ناملایمت‌های طبیعی از جمله سیل و زلزله بی سابقه روبه‌رو شد که بیش از پیش بر محرومیت‌ها و عقب‌ماندگی‌های آن افزود، به همین دلیل پیش از آغاز دولت سیزدهم بیش از پیش و بیشتر از هر زمان دیگری استان کرمانشاه و مردم این دیار برای حل مشکلات و رفع محرومیت‌هایشان در انتظار دولت جوان و حزب‌اللهی برای شکوفایی ظرفیت‌های استان بودند.

استان کرمانشاه که سال‌ها جوانانش نظاره‌گر صدرنشینی در جدول آمار بیکاری بودند چشم امیدشان به سیاست‌های اشتغالزایی دولت سیزدهم بود تا دردی از دردهای مردم این دیار برداشته شود.

متأسفانه نرخ بالای آمار بیکاری در سال‌های قبل از ۱۴۰۰ در استان کرمانشاه یکی از بزرگترین معضلات این استان محسوب می‌شد به طوری که دیگر تحصیل‌کرده و غیر تحصیل کرده نمی‌شناخت.

عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی در استان کرمانشاه نسبت به سایر استان‌ها زیبنده سینه ستبر ایران اسلامی نبود و باید فکری عملیاتی برای آن می‌شد و شعارهای محقق نشده دولت تدبیر و امید با جدیت پیگیری و به نتیجه می‌رسید.

حاشیه نشینی ۳۳ درصدی در شهر کرمانشاه یکی از دلایل بسیار تأثیرگذار در بروز آسیب‌های اجتماعی بود و می‌توان گفت که حاشیه نشینی در استان کرمانشاه بازتاب بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی در نتیجه دولت‌های پیش در استان کرمانشاه بود.

آمار حاشیه نشینی در استان و به ویژه شهر کرمانشاه به دلیل عدم توانایی مالی کافی برای زندگی بهتر روز به روز در حال افزایش بود، این اتفاق می‌توانست زمینه ساز آسیب‌های اجتماعی فراوانی در کرمانشاه شود.

وعده‌های انتخاباتی آیت الله رئیسی به مردم کرمانشاه

آیت الله سید ابراهیم رئیسی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی تلویزیونی با مردم استان کرمانشاه که از شبکه استانی زاگرس در ایام انتخابات ۱۴۰۰ پخش شد، اظهار کرد: روحیه غیرت پهلوانی و شخصیت کار و تلاش در استان کرمانشاه زبانزد است و با تقدیم ۱۰ هزار شهید و ۱۹ هزار جانباز در جنگ تحمیلی از خطوط مهم دفاع مقدس بوده است.

وی افزود: این استان صنعت، تمدن، فرهنگ و زمینه‌های بسیاری برای صنعت کشاورزی و گردشگری دارد و می‌تواند به عنوان یکی از مراکز مهم صادرات به کشورهای همسایه تبدیل شود.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: استان کرمانشاه می‌تواند با بهره‌برداری از ارتباطات و مرز مشترک با کشور عراق کار اقتصادی کشور را جلو برده و با برقراری مسیر ریلی علاوه بر مسیر هوایی و جاده‌ای این استان با کشور عراق، صادرات به این کشور و تردد مردم و زائرین را فعال‌تر و آسان‌تر کند.

رئیسی با بیان اینکه استان کرمانشاه با وجود ظرفیت گسترده کشاورزی، صنعت و گردشگری آمار بالایی در بیکاری دارد، افزود: این میزان بیکاری زیبنده استان کرمانشاه نیست، ۱۰ هزار شهید به معنی آمادگی بالای مردم کرمانشاه در دفاع از ایران اسلامی و نشان صادقی از پای کار انقلاب بودن آن‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه در سفرهای استانی به کرمانشاه شاهد مشکلات این استان بوده، گفت: در استان کرمانشاه صنعت کشاورزی بسیار گسترده است اما در کنار آن برای صنایع تبدیلی کاری انجام نشده، از طرفی نیاز به تکمیل ارزش صنایع این استان وجود دارد.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: تکمیل شدن ارزش صنایع استان کرمانشاه یعنی کارهایی که ارزش افزوده، خطوط صنعت و آمار بالای بیکاری را حل کرده و کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل است این استان را راه اندازی کند.

وی ادامه داد: من در کرمانشاه به کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل برخوردم، تملک بانک‌ها و خصوصی سازی‌هایی که انجام شده بسیاری از کارگاه‌ها و بنگاه‌ها را تعطیل و نیمه تعطیل کرده و این موضوع به دست مردم کرمانشاه قابل حل است.

رئیسی با اشاره به مسئله کولبری در استان کرمانشاه بیان کرد: مشکلات مرزنشینان و مسائل اقتصادی آنان باید در تصمیمات اقتصادی لحاظ شود، بازارچه‌های مرزی می‌توانند فعال کننده و ساماندهی انتقال کالا به آن سوی مرزها باشند و این کار امکان پذیر است.

وی افزود: من با قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) و استانداران کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی و مسئولین مربوطه در بخش‌های مختلف صحبت کردم و هر یک برای این مسئله راه حل جدی ارائه دادند.

رفع مشکلات کولبری در استان کرمانشاه میسر است

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: مردم استان کرمانشاه بدانند که زیرساخت‌های خدادادی، کارهای انجام شده در استان کرمانشاه و وضعیت کلی آن کاملاً زمینه آماده برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال در استان و رفع مسئله کولبری را دارد اما نیاز به همکاری مسئولین دارد.

وی افزود: دولت نیازمند یک تصمیم‌گیری جدی و قاطع در میدان کار است که در هشت سال گذشته کشور معطل انجام کارها در بخش‌های مختلف مانده، برای خیلی از مسائل در بخش‌های مدیریت آب و منابع مختلف در حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری تصمیماتی به صورت جدی باید گرفته شود.

رئیسی گفت: استان کرمانشاه با روحیه پهلوانی، مروت، گذشت و مردانگی بیشترین آمار حل پرونده‌های سنگین را در قوه قضائیه دارد این روحیه می‌تواند زمینه حل مسائل بیشتری در استان کرمانشاه باشد.

وی ادامه داد: وحدت بین شیعه و سنی در این استان از سرمایه‌های منطقه است که باید همواره آن را ارج نهاد و به عنوان یک زمینه برای کار و تلاش از آن استفاده کرد.

رئیسی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف دولت بهبود کسب و کار است اگر دولت وظایف خود را به درستی انجام می‌داد وضع استان کرمانشاه متفاوت بود، نفی کارهای انجام شده را نمی‌کنیم اما کارهایی که باید انجام می‌شد با کارهایی که انجام شده تفاوت دارد.

در برنامه‌ام قول و وعده نادرست که شرعاً، قانون و اخلاقاً آن را مجاز نمی‌دانم نداده‌ام

رئیسی افزود: مردم با کارنامه من آشنا هستند و حالا وقت معرفی خود به مردم نیست، در برنامه‌ام قول و وعده نادرست که شرعاً، قانون و اخلاقاً آن را مجاز نمی‌دانم نداده‌ام، برنامه‌های گفته شده در استان کرمانشاه با لطف خداوند اعتماد به مردم قابل اجرا و انجام است.

وی افزود: مشارکت حداکثری در انتخابات و استفاده از حقی که به مردم داده شده تعیین تکلیف برای ۴ سال آینده دولت و ایجاد پشتوانه‌ای عظیم برای آن است لذا شرکت در انتخابات از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور است.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: از مردم استان کرمانشاه می‌خواهم با شرکت گسترده در انتخابات و سیاست هر خانه یک ستاد انتخابات را پرشور کنند چرا که رأی شما پشتوانه دولت است.

مردم کرمانشاه در خردادماه ۱۴۰۰ با حضور ۴۶ درصدی واجدین شرایط شرکت در انتخابات ۳۸۲ با ۸۷ رأی، به تغییر در سیستم دولت و حضور آیت الله رئیسی در سکان ریاست جمهوری رأی دادند.

پایان انتظار کرمانشاهیان

چشم انتظاری مردم کرمانشاه برای دمیدن روح امید و تغییر و همچنین حضور ریاست جمهور و اعضای هیأت دولت سیزدهم در کرمانشاه از همان روزهای ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم آغاز شد.

سرانجام ۲۳ تیر ۱۴۰۱ انتظار به پایان رسید و حضرت آیت الله رئیسی به همراه اعضای هیأت دولت در قالب بیست و هشتمین سفر دولت سیزدهم به کرمانشاه سفر کردند.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود به استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات این استان، اظهار کرد: برای حل مشکلات مردم کرمانشاه اعتبارات ویژه ای در قالب مصوبات سفر استانی در نظر گرفته‌ایم.

وی گفت: کرمانشاه به تعبیر مقام معظم رهبری سینه ستبر ایران اسلامی است و همواره از کشور در برابر تهاجمات بیگانگان مرزبانی کرده است.

آیت الله رئیسی افزود: ایران اسلامی نسبت به این استان و مرزدارانی که در هشت سال جنگ تحمیلی سینه ستبر کشور بودند و جانانه در مقابل رژیم بعثی ایستادگی کردند، مدیون است.

رئیس جمهور بیان کرد: طبیعی است در این سفر نمی‌توان همه نیازهای این استان را پوشش داد، بنابراین اولویت‌های کرمانشاه را مورد توجه قرار داده‌ایم و تصمیماتی نیز برای آنها گرفته شده است.

وی تاکید کرد: اعتبارات ویژه‌ای برای اولویت‌های استان کرمانشاه در این سفر در نظر گرفته شده است.

آیت الله رئیسی به جلساتی که با فعالان اقتصادی، مسئولان و نخبگان استانی و نیز جلسه شورای اداری اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه آخرین برنامه‌ها و مصوبات را به اطلاع مردم می‌رسانیم و امیدواریم این سفر برای استان نتیجه بخش باشد.

آیت الله رئیسی که خستگی را خسته کرده بود با حضور در استان کرمانشاه در بیست و هشتمین سفر استانی دولت سیزدهم به استان کرمانشاه به صورت هوایی از نقاط مرزی و پایانه مرزی «پرویز خان» بازدید کرد.

در جریان این بازدید هوایی رئیس جمهور، با توضیحات استاندار کرمانشاه در جریان روند فعالیت و مبادلات اقتصادی پایانه‌های مرزی استان کرمانشاه قرار گرفت.

برنامه اصلی دولت در کرمانشاه رفع بیکاری و اشتغالزایی است

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در قالب این سفر در جمع مردم شهرستان سرپل ذهاب در مرقد مطهر احمد بن اسحاق (ره) با بیان اینکه ایجاد کار مولد می‌تواند به رونق تولید منجر شود، اظهار کرد: امروز بیکاری به مسئله مهم کشور خصوصاً استان کرمانشاه تبدیل شده است، لذا ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری یکی از اولویت‌های مهم دولت است.

وی با تاکید بر اینکه گام‌های اساسی برای رفع معضل بیکاری برداشته خواهد شد، افزود: تاکید بر ایجاد بسترهای لازم برای اشتغال جوانان از مسائل اصلی و محوری دولت سیزدهم است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه کشاورزی و دامداری در استان کرمانشاه می‌تواند اشتغال بالایی ایجاد کند، گفت: با توجه به ظرفیت‌های بالای این استان در حوزه محصولات و تولیدات کشاورزی و دامداری، امروز مردم این منطقه نمی‌بایست دغدغه اشتغال می‌داشتند.

وی سرپل ذهاب را مشهد مظلومان فاتح دانست، بیان کرد: مردم این شهر طی هشت سال دفاع مقدس با ایستادگی و مقاومت مثال زدنی در مقابل رژیم بعث، در تاریخ این کشور زبانزد خاص و عام شده‌اند.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه مردم این منطقه در جنگ تحمیلی با روحیه ایستادگی، مقاومت و بردباری از وجب به وجب این سرزمین دفاع کردند، افزود: سرپل ذهاب یادآور رشادت، شهامت، شجاعت و ایستادگی، دلدادگی به خدا و ولایت مداری است.

وی به زلزله سرپل ذهاب در سال ۱۳۹۶ اشاره کرد و ادامه داد: این شهرستان بعد از هشت سال دفاع جانانه در جنگ تحمیلی و تقدیم قریب به یک هزار شهید و بیش از یک هزار ایثارگر و جانباز، متأسفانه با حادثه طبیعی زلزله مواجهه شد و بر اثر آن خسارت‌های مادی و جانی بسیاری به مردم این منطقه تحمیل شد.

وی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری بلافاصله بعد از حادثه زلزله سرپل ذهاب به منطقه که نشان از توجه و اهمیت دارد، افزود: مردم این شهرستان طی ایام دفاع مقدس پاسدار مرزهای غربی کشور بودند و هم اکنون شایسته توجه ویژه برای رفع مشکلات خود هستند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مشکلات شهرستان سرپل ذهاب باید رفع شود، ادامه داد: مشکل این مردم، مشکل کشور نیز هست که امروز با تلاش مسئولان با وجود تمام نواقص و مشکلات، این شهر بعد از زلزله سر و سامان گرفته است.

بازپرداخت وام‌های زلزله زدگان مورد تجدید نظر قرار گیرد



آیت الله رئیسی با اشاره به درخواست مردم مناطق زلزله زده برای امهال وام‌ها، تصریح کرد: مساله وام‌های زلزله، شرایط کرونا و وضعیت درآمدی امکان بازپرداخت تسهیلات را برای مردم بسیار سخت کرده است، لذا در این خصوص نیاز است مسئله بازپرداخت وام‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد و مهلت جدیدی برای بازپرداخت به مردم این مناطق داده شود و نیز در صورت عدم توانایی در بازپرداخت احتمال بخشودگی نیز در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه سرپل ذهاب در دفاع مقدس به خوبی و جانانه از کشور در مقابل تهاجم بیگانگان دفاع کرد، افزود: باید حل مشکلات، توسعه و سازندگی این شهرستان به عنوان اولویت در دستور کار دولت قرار بگیرد.

آیت الله رئیسی به نگرانی مردم استان کرمانشاه نسبت به موضوع آب و سامانه گرمسیری اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات این سفر به کرمانشاه طرح تکمیل سامانه گرمسیری است، لذا تکمیل این سامانه باید منجر به اشتغال و درآمد زایی مردم استان شود.

وی به وجود اقوام و مذاهب مختلف در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: با وجود عقاید مختلف همدلی و همراهی خوبی در این استان در پاسداری و ولایت مداری وجود دارد.

رئیس جمهور بر دغدغه‌مند بودن مدیران و مسئولان برای حل مشکلات مردم تاکید کرد و افزود: مسئولان باید در میان مردم باشند و خود را از مردم بدانند.

بیکاری فعلی زیبنده سینه ستبر ایران اسلامی نیست

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در پایان سفر به استان کرمانشاه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه با اشاره به نرخ بالای بیکاری در کرمانشاه اظهار کرد: بیکاری فعلی زیبنده سینه ستبر ایران اسلامی نیست و برای حل مشکلات بیکاری در کرمانشاه قرارگاه رفع بیکاری تشکیل می‌شود.

آیت الله رئیسی با اشاره به مفهوم انقلابی بودن، تصریح کرد: انقلابی بودن یعنی نگاه، اندیشه و انگیزه به انقلاب باشد که این انقلاب یکسری اقتضائات دارد و مردم نیز خواسته‌هایی از این انقلاب دارند.

وی اضافه کرد: کرمانشاه یک وضعیت مطلوب دارد و یک وضعیت موجود دارد که وضع موجود این استان با اوایل انقلاب فرق دارد اما حتماً وضعیت مطلوب فاصله دارد که کاستن از این فاصله نیازمند نگاه تحولی است.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه نگاه تحولی مردم به میزهای مدیران استانی و هیئت دولت است، ادامه داد: ضرورت جدی کرمانشاه برای رفع مشکلات خصوصاً مشکل بیکاری نگاه به یک تحول در این استان است.

رئیس جمهور با بیان اینکه معضل بیکاری زیبنده استانی با ۱۰ هزار شهید در راه دفاع از انقلاب و کشور نیست، گفت: با بخشنامه و سخنرانی نمی‌توان معضل بیکاری کرمانشاه را حل کرد، بلکه حل آن در عرصه عمل و با انگیزه داشتن، انجام اقدامات تحولی و نگاه انقلابی داشتن امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه امروز بعد از سال‌ها سخن از معضل بیکاری در کرمانشاه همچنان مطرح است، از مدیران حاضر در این جلسه خواست با اتخاذ یک تصمیم جدی و خالصانه در جهت رفع مشکلات استان کرمانشاه خصوصاً معضل بیکاری و رفع دغدغه‌های مردم اقدامی تحولی انجام بدهند.

آیت الله رئیسی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هیچ مشکل غیر قابل رفعی در کشور وجود ندارد، بیان کرد: مشکلات کرمانشاه با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این استان قابل رفع است، اما باید با تدبیر، شناخت دقیق موضوعات، پیگیری مسئله محوری و کمک دانشگاهیان با نگاه علمی به مسائل استان در ظرفیت بخش‌های مختلف تولید، کشاورزی، صنایع و… پیش برویم.

وی بیان کرد: امروز اراده دولت بر این است که مشکلات مردم به حداقل ممکن برسد و همگان باید برای رفع مشکلات مصمم باشند.

آیت الله رئیسی تاکید کرد مشکلات قابل حل است، چراکه جوانان همین کشور کاری که همه فکر می‌کردند نمی‌شود در هشت سال جنگ تحمیلی و در حفاظت از کشور از دست دشمنان انجام دادند و حاج قاسم و امثال حاج قاسم منطقه را از لوث وجود داعشیان پاک کردند.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ ما فرهنگ ما می‌توانیم است، گفت: ما می‌توانیم مشکلات استان کرمانشاه را حل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در راستا حل مشکلات، اعتبارات و وجود کارشناسان خبره ضرورت دارد اما بعنوان شخصی که در عرصه مدیریت کشور سال‌ها فعالیت داشته‌ام می‌گویم که مهمتر از اعتبارات نقش مدیران و مدیریت است که در موفقیت و نتیجه بخش بودن طرح‌ها و برنامه‌ها بسیار حائز اهمیت است.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه نگاه تحولی برای رفع مشکلات استان کرمانشاه ضروری است، گفت: رفع این مشکلات با چند نامه نگاری ساده و سلب وظیفه حل نخواهد شد بلکه باید پیگیری مجدانه و کار جهادی صورت بگیرد، در غیر این صورت مردم همیشه از مدیران گله‌مند خواهند بود و مشکلاتی همانند بیکاری حل نخواهد شد.

تشکیل قرارگاه رفع بیکاری در استان کرمانشاه

وی از تشکیل قرارگاه رفع بیکاری در استان کرمانشاه خبر داد و افزود: یکی از مأموریت‌های معاون اجرایی دولت نظارت بر تشکیل و پیگیری روند این قرارگاه است و نیز به شخص پیگیر آن خواهم بود.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: برای رفع بیکاری نباید نگاه‌ها تنها به وزارت کار و رفاه اجتماعی باشد، بلکه همه مدیران در ایجاد اشتغال مسئولیت دارند.



رئیس جمهور تاکید کرد: باید کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل در این استان به چرخه فعالیت برگردند، چرا که آنها زیر ساخت‌های لازم برای ایجاد اشتغال را دارند.

وی گفت: وقتی بحث اشتغال به میان می‌آید صرفاً اشتغال پشت میزی مد نظر نیست، بلکه ظرفیت‌های اشتغال زایی بالای این استان در حوزه کشاورزی، دامداری، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد گردشگری و… وجود دارد.

آیت الله رئیسی با اشاره به مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، بیان کرد: هنوز تعدادی از این مصوبات اجرایی نشده است، لذا این مصوبات در اولویت قرار دارند و باید پیگیری لازم توسط مسئولان برای اجرایی شدن این مصوبات انجام شود.