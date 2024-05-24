به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر مراسم «فاتح گمنام» برگزار شد.

در این مراسم جمعی از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس حضور داشتند و یاد و نام شهدا را با حضور بر سر مزار آنان زنده نگاه داشتند.

رزمندگان و پشکسوتان دفاع مقدس و همرزمان جمعی از شهدا از لشکر محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ در ادامه این مراسم سالگرد سردار شهید حاج محمود شهبازی در شهر اصفهان، قائم مقام لشکر محمد رسول الله (ص)، را گرامی داشتند و بر سر مزار سردار شهید حاج حسین خرازی، سردار شهید حاج احمد کاظمی، سردار شهید مقاومت، محمدرضا زاهدی و دیگر شهدای شهر شهید پرور اصفهان، حضور پیدا کردند و یاد و نام این شهدا را زنده نگه داشتند.