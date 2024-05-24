به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: آیتالله رئیسی هیچگاه به توهینها و تهمتهای نسبت داده شده به وی پاسخی نداد و برای آنها طلب غفران و بخشش از درگاه الهی کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: مدیران و کارکنان دستگاههای اداری در قبال درخواستهای مردمی صبر و حلم پیشه کنند.
امام جمعه بجنورد گفت: شهید رئیسی در آزمون رفع حوائج امت سربلند بیرون آمد.
حجت الاسلام نوری خاطر نشان کرد: حضور مردم در مراسم گرامیداشت و تشیع شهدای خدمت بیانگر روحیه قدرشناسی مردم بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: نمایندگان مجلس که عهده دار مسئولیت سنگین قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون میشوند باید نسبت به نقاط ضعف و قوت مجالس قبلی اهتمام داشته باشند.
امام جمعه بجنورد با اشاره به تشییع باشکوه پیکر شهید آلهاشم در تبریز گفت: این روحانی برجسته همدرد مردم بود و در سختیها دوشادوش مردم بود.
حجتالاسلام نوری بیان کرد: شهید امیر عبدالهیان وزیر خارجه در تراز جمهوری اسلامی ایران بود و عملکرد درخشان این شهید گرانقدر در دوران مسئولیت بیانگر تقوا و تخصص وی بود.
وی در ادامه افزود: عشق و علاقه خدمت به مردم باعث شد تا این فرزند واقعی مکتب امام خمینی (ره) در همین مسیر به فیض بزرگ شهید نائل شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: حضور هیأتهای عالیرتبه سیاسی و اعلام عزای عمومی در کشورهای مختلف مهر تأیید بر عملکرد رئیس جمهور شهید و عزت، اقتدار ایران اسلامی است.
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