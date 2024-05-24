«شهید جمهور» در زمان خدمت به شعار ما می توانیم تحقق بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالجواد شمس الدین در خطبههای نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته شهرستان ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور خدوم و مجاهد و یاران همراه ایشان، اظهار کرد: روزهای بسیار تأسفبار و تالم برانگیزی را سپری میکنیم، از اول انقلاب تاکنون از این حوادث کم و بیش داشتیم و امروز نیز انشاءالله با تدبیر مقام معظم رهبری از این روزها عبور میکنیم.
امام جمعه بندرانزلی با بیان اینکه شهید رئیسی از شاگردان امام (ره) و شهید بهشتی بودند، افزود: با نگاه به سوابق این شخصیت انقلابی، مجاهد و خستگی ناپذیر در دوره تحصیلات در حوزه و جبهه و تولیت آستان قدس و سمتهای مختلفی که در دستگاه قضائی داشتند تا به امروز که به سمت رئیس جمهور به شهادت رسیدند میبینیم که اقدامات و خدمات فراوانی انجام دادهاند، شهید رئیسی شخصیت بسیار توانمندی بودند و بعد از شهادت ایشان خیلیها تازه فهمیدند که چه شخصیت توانمندی را از دست دادند.
حجت الاسلام والمسلمین شمس الدین افزود: این شاگرد امام (ره) و مقام معظم رهبری یکی از مهمترین کارهایی که در دوره ریاست جمهوری خصوصاً در این دو سال و ده ماه به آن عمل کرد و نشان داد، تحقق همین شعار ما میتوانیم امام (ره) بود.
خطیب جمعه بندرانزلی با بیان اینکه شعار ما میتوانیم در طول این سالها در برههها و بخشهای مختلف مورد توجه و عمل بوده و هست و موفقیتهایی هم داشته، خاطرنشان کرد: دلیل اصلی موفقیتهای ما در عرصههای صنعت، علم و فناوری، امور دفاعی، موشکی و هوافضا و سایر بخشها همین اتکا و عمل به ما میتوانیم بود.
امام جمعه بندرانزلی با تاکید بر اینکه شهید رئیسی در طول مدیریتش خصوصاً در دوره ریاست جمهوری ما میتوانیم امام (ره) را در بحث اجرای حکومت علوی اجرا کرد، تصریح کرد: بعد از دوران ریاست جمهوری شهید رجایی و رهبر معظم انقلاب دورههای مختلف و ریاست جمهوریها و مجالس و دستگاههای قضائی آمدهاند و رفتهاند اما اینگونه که شهید رئیسی الگویی از حکومت علوی اجرا کرد و به دیگران نشان داد هیچ فردی نتوانست انجام بدهد.
فعالیتهای شهید رئیسی در بخشهای مردمی بودن و محرومیت زدایی
حجت الاسلام شمس الدین ادامه داد: تمام فعالیتهای شهید رئیسی در بخشهای مردمی بودن، محرومیت زادیی، قطع وابستگی به خارج، در برابر دشمنان ایستادن، دفاع از مظلومین و اسلام و انقلاب در همه عرصهها همه فرع حکومت علوی است؛ یعنی مصداق حکومت علوی این است که اگر میخواهید نظامتان ولایی و علوی باشد مدیریت جامعه اسلامی باید چنین مدیریتی باشد.
خطیب جمعه بندرانزلی بیان کرد: گاهی اوقات میگوئیم نمیشود مثل امیرالمومنین (ع) بشویم یا مثل پیامبر اکرم (ص) جامعه را مدیریت کنیم اما شهید رئیسی نشان داد که میشود؛ میشود زاهد و باتقوا بود، میشود پشت میز ننشست، میشود با دشمنان با سرسختی و ایستادگی اما با ملت با ترحم و رأفت حرف زد.
امام جمعه بندرانزلی افزود: در یک برههای از مدیریت کشور بعضی از رئیس جمهور ها آمدند و نوع زندگی و رفتارشان تجملاتی بود، همان زمان بارها مقام معظم رهبری به آنها تذکر دادند، اما بهانه گرفتند که اگر تجملات نداشته باشیم، نظام اسلامی در برابر فلان پادشاه و رئیس جمهور سرافکنده میشویم! شهید رئیسی نشان داد میشود از تجملات دوری کرد اما با دنیا با عزتمندانه حرف زد و عظمت برای نظام اسلامی آفرید.
حجت الاسلام والمسلمین شمس الدین اضافه کرد: خیلی خود ساختگی و گذشت و سلامت نفس و تقوا میخواهد که وقتی کسی به این منصب میرسد و همه امکانات در اختیارش هست مشی صحیح ولایی و انقلابی را از دست ندهد و نگذارد برخی او را از این مسیر منحرف کنند.
حجت الاسلام والمسلمین شمس الدین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو گفت: مردم باید حواسشان جمع باشد چه کسی را انتخاب میکنند، فریب تبلیغاتها و نامها و نشانها و یال و کوپال برخی افراد را نخورند، اگر برای این شهید دلمان میسوزد باید تلاش و توجه و دقت کنیم کسی که انتخاب میشود باید در این تراز یا نزدیک به این تراز باشد و این مسیر را دنبال کند.
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