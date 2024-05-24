مدیران آینده از اخلاق، منش و اخلاص رییس جمهور شهید بیاموزند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی قریشی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ارومیه با اشاره به اینکه باید قدردان خادمان ملت بود، افزود: باید از اخلاقیات و روش و منش ایشان الگو گرفته و آن را مکتوب کرده و به یک درس نامه تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه پنج میلیون نفر در آئین تشییع شهدای خدمت حضور یافتند، اضافه کرد: توسل به خداوند در تمامی امور بیانگر اخلاص ایشان است و این باید یک فرهنگ و مکتب شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی ادامه داد: آیت‌الله رئیسی ۴۷ سفر استانی و ۷۵ مسافرت داشت که مسافرت‌های کاری بوده و همه مسافرت‌ها در روزهای جمعه بود که بیانگر خستگی ناپذیری ایشان است.

حجت‌الاسلام قریشی با بیان اینکه در آغاز به‌کار دولت سیزدهم ارتباط چندان مطلوبی با همسایگان نداشتیم و خزانه خالی بود، اظهار کرد: هم اکنون در تمامی شاخص‌ها جهش چشمگیری داریم و این بیانگر تلاش جهادی رئیس جمهور و همراهانشان بوده است.

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به اینکه نظام اسلامی با اقتدار ایستاده است، گفت: اینکه چند شخصیت مهم در کشور همزمان فوت شوند و آب از آب تکان نخورد، بیانگر اقتدار نظام اسلامی و تثبیت آن است.

وی افزود: حضرت آقا نماز این شهدای بزرگوار را با اقتدار خواندند و این بیانگر عظمت رهبری و نعمت بزرگ ولایت فقیه است و ما باید قدر نظام اسلامی را بدانیم که صاحب این ظرفیت است که این روزهای سخت را بدون اینکه خم به ابرو بیاورد، پشت سر می‌گذارد.

امام جمعه ارومیه اضافه کرد: اظهار ادب و ارادت بزرگان چندین کشور و احترام به رئیس جمهور شهید در سازمان ملل و ناتو نشان از محبت الهی به ایشان است و اگر خداوند یک نفر را دوست خود بدارد، به فرشتگان هم امر می‌کنند آنها را دوست بدارند.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به اینکه محبت شهدا را خداوند در قلب‌ها ایجاد می‌کند، ادامه داد: ما باید از سرنوشت شخصیت‌های خود عبرت بگیریم و همزمان قدر آنها را بدانیم.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه به این شهید بزرگوار طعنه‌های بسیاری زده شد، اظهار کرد: باید برای مقامات، شخصیت‌ها و خادمان ملت و کسانی‌که زحمت می‌کشند در کشور در دوران حیاتشان ارزش و احترام قائل شد.

وی گفت: دوم خرداد ششمین سالگرد رحلت عالم فرزانه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا غلامرضا حسنی بود و مراسمی برگزار شد و همه افرادی که برایشان ممکن بود به شخصیت این روحانی با عظمت بزرگوار که دارای خدمات شایسته ای برای آرامش و پیشرفت استان و کشور است، ادای احترام کردند و خواهان رحمت الهی برای این افراد هستیم.