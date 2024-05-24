حضور میلیونی درتشییع پیکر شهید رئیسی رفراندومی برای انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی در خطبههای نمازجمعه این هفته زاهدان، افزود: ما در روزهای اخیر، عزادار شهادت رئیس جمهور شهید آیتالله «سید ابراهیم رئیسی»، آیتالله «آل هاشم» نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی، وزیر محترم امور خارجه، استاندار شهید و سردار شهید موسوی، هستیم و این واقعه را به ملت عزیز ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی تسلیت عرض میکنیم.
وی در ادامه ضمن گرامیداشت سوم و چهارم خردادماه سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت و همچنین گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس و شهدای خدمت، تصریح کرد: هر کدام از این شهدای بزرگوار، دارای ویژگیهای ارزشمندی بودهاند و اگر این گونه نبود، شهید نمیشدند و برای شهادت انتخاب نمیشدند.
محامی گفت: شهید آیتالله رئیسی، دارای ویژگیهای مختلف از جمله ایمان به خدا، باور و اعتقاد به مبانی انقلاب، ولایت مدار، خستگی ناپذیر و یک رئیس جمهور در تراز انقلاب اسلامی بود و در مصاحبههایی که از رسانه ملی مشاهده میکردیم، جوانترها لیان میکردند که در این دوران، توانستیم یک رئیس جمهور در تراز انقلاب اسلامی را ببینیم و او را درک کنیم.
امام جمعه زاهدان اضافه کرد: شهید آیتالله رئیسی در عرصه ریاست جمهوری علیرغم کوتاهی دوران خدمت خود، توانست غیر واقعی بوده دوگانههای تبلیغ شده را ثابت کند و مرد حل دوگانهها بود.
امام جمعه زاهدان اظهار کرد: در گام اول دوگانه حاکمیتی تبلیغ میشد که رهبر معظم انقلاب حضور دارند و رئیس جمهور اختیار و قدرت لازم را ندارد و کاستیها را به عهده این دوگانه میانداختند، اما شهید رئیسی نشان داد این دوگانه کاذب و تبلیغ دشمن هست و در مناظرههای انتخاباتی عنوان میکرد که کاندیداها یک دور قانون اساسی و وظایف رئیس جمهور را بخوانند و متوجه تفاوتهای آن با جایگاه رهبری باشند و در دوران خدمت خود نشان داد این دوگانه حاکمیتی وجود ندارد.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: دوگانه دیگر انقلاب اسلامی و ارتباطات بین المللی بود و میگفتند دوران انقلاب سپری شده و اگر با مبانی انقلاب پیش بروید، نمیتوانید ارتباطات بینالمللی داشته باشید اما شهید رئیسی نشان داد میتوان انقلابی بود و تنزلی از مبانی انقلاب نداشت اما با دنیا هم ارتباط برقرار کرد.
وی اضافه کرد: دوگانه دیگر میدان و دیپلماسی بود به گونهای که میگفتند در وزارت خارجه خیلی کار دست ما نیست و فرمانده میدان، فرماندهی را عهده دار است و اگر ما در پیشبرد اهداف ناکام هستیم برای این است که فرماندهی دست میدان است، اما شهید آیتالله رئیسی و وزیر امور خارجه در همین دوران کوتاه نشان دادند این دوگانه واقعی نیست و میدان و دیپلماسی میتوانند همپای هم پیش بروند و پشتیبان یکدیگر باشند به گونهای که قدرت جبهه مقاومت، میتواند مرد دیپلماسی را در مذاکرات پشتیبانی کند و مرد دیپلماسی هم میتواند پشتیبان جبهه مقاومت باشد.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان گفت: دوگانه دیگر دوگانه دیانت و سیاست است و از زمان امام خمینی (ره) تبلیغ میشد که انسان متدین کاری به سیاست ندارد و سیاست آلودگی دارد اما شهید آیتالله رئیسی نشان داد این دوگانه هم تبلیغ دشمن هست و انسان میتواند در ولایتمداری و امام رضایی بودن، مرد سیاست هم باشد و در عرصه سیاست هم پاک زندگی و تلاش کند.
وی افزود: دوگانه دیگر اخلاق مداری و مردمی بودن در عین قدرت و ریاست است چرا که معمولاً این گونه است که وقتی کسی به قدرت میرسد، مردم را فراموش میکند اما شهید رئیسی نشان داد که هم میتوان به کرسی ریاست جمهوری تکیه زد و مقتدر بود و با این حال خاکی، با اخلاق و همراه مردم بود.
امام جمعه زاهدان اضافه کرد: بسیاری از کسانی که با ایشان ارتباط داشتند، شهادت میدادند که زندگی، اخلاق و برخورد ایشان قبل و بعد مسؤولیتها فرقی نکرد و بنده شهادت میدهم از بین مسؤولان و سران قوا که در این پنج سال به استان ما آمدند، اخلاقی ترین و مردمیترین آنها، شهید جمهور آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» بودند.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: شهید آیتالله رئیسی یک مدال افتخار دارد و آن هم رضایت ولی و رضایت مردم است که انشاءالله نشانه رضایت خداوند متعال و حضرت ولیعصر (عج) است.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری تعاریف مختلفی در دوران حیات ایشان داشتند و در ایام شهادت ایشان هم تعابیر بلندی مطرح کردهاند، مردم هم با سیل خروشان در مراسم ایشان در شهرهای مختلف کشور
ابراز رضایت کردند و این مدال افتخاری برای شهید آیتالله رئیسی بالغ بر مدال افتخار خادمالرضا (ع) بودن است.
محامی اظهار کرد: رزمندگان، جانبازان، ایثارگران و شهدای دوران دفاع مقدس و این شهدای خدمت در واقع شخصیتهای بزرگ این کشور و قهرمانان ملی ما هستند و باید آنها را به درستی بشناسیم و به نسل جدید به عنوان الگو معرفی کنیم تا مسیر آنها به درستی دنبال شود و نسل جدید ما با این فرهنگ آشنا و تربیت شوند.
وی گفت: یک لحاظ الگو بودن شهدای خدمت این هست که شهید رئیسی در یک خانواده محروم متولد شد با سختی معیشت بزرگ شد و به لطف خداوند به اینجا رسید و در جایگاههای مختلف قرار گرفت و این تحقق شعار «ما میتوانیم است» و باید فرزندان خود را این گونه تربیت کنیم تا بدانند که یک فرزند یتیم با پشتکار، تلاش و ایمان به خدا میتواند مراتب کمال را طی کند و این گونه شهید جمهور شود.
محامی بیان کرد: شهدا الگو هستند و اگر کسی برای خدا کاری انجام دهد و خدمتگذار مردم باشد و برای خدا تواضع کند خداوند دست او را میگیرد و به او شأن و جایگاه میدهد و در آیه قرآن هم آمده که هر کس برای خدا تواضع کند، خداوند به او عزت خواهد داد و یک نمونه آن، حضور مردم در مراسمات عزاداری این شهداست.
امام جمعه زاهدان، خاطرنشان کرد: ما عزیزانی را از دست میدهیم و برای ما سخت است اما در برابر قضای الهی راضی هستیم چرا که ولی فقیه، ستون خیمه انقلاب هستند و به برکت حضور ولی فقیه، هیچ نگرانی نداریم و همه باید زیر چتر ولی فقیه با تلاش بیشتر به سربازی خود ادامه دهیم و خلأ حضور این شهیدان را پر کنیم.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان گفت: انقلاب اسلامی، جلوه دهنده لطف الهی بوده و یکی از تجلیات آن، ولی فقیه و حضور مردم هست چرا که مردم از طیفهای مختلف در مراسمات حضور پیدا میکنند و شاهد تحول در دلها، اتحاد و انسجام بیشتر هستیم و این نمونههایی از لطف الهی است و امیدواریم این وحدت، اتحاد و انسجام همچنان پایدار باقی خواهد ماند.
محامی اظهار کرد: خداوند، بر اساس حکمت خود، این گونه رقم زد که از حضور رئیس جمهور شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، محروم شویم اما امیدواریم خداوند متعال بر اساس رحمت خود به گونهای رقم بزند که تأثیر شهید جمهور رئیسی بیشتر از رئیس جمهور رئیسی باشد، همان گونه که گفته شد برای دشمن، خطر شهید سلیمانی از سردار سلیمانی بیشتر است، طی این چند سال دیدیم که جبهه مقاومت علیرغم نبود شهید سلیمانی تقویت پیدا کرد و امیدواریم شهید جمهور رئیسی، تأثیرش در پیشرفت و عمران و آبادانی کشور بیشتر از رئیس جمهور رئیسی باشد.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، گفت: در جواب کسانی که پیشنهاد رفراندوم میدهند، باید گفت سیل خروشان مردم در مراسم تشییع پیکر شهید آیتالله رئیسی یک رفراندوم عملی برای انقلاب اسلامی بود و مردم برای عرض ارادت به خدمتگزار انقلاب اسلامی در این مراسمات حضور پیدا کردند و در واقع یک روح جدید به کالبد انقلاب دمیده و یک فتحالفتوح برای انقلاب اسلامی است.
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