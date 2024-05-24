تشییع پیکر سید شهیدان خدمت اقتدار ملت ایران را به رخ جهانیان کشید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک، اظهار کرد: شهید جمهور در طول سه سال خدمت با سفر به استان‌های مختلف کشور، کارنامه درخشانی از خدمت صادقانه خود به مردم بر جای گذاشت.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای خدمت، وحدت و یکپارچگی ملت بزرگ ایران را به رخ جهانیان کشید و گواه آن بود که پایگاه انقلاب در قرآن و ولایت فقیه است و تبلیغات رژیم صهیونیستی و آمریکا بی اثر بوده است و تمام رسانه‌های خارجی آیت حضور بی نظیر را به تصویر کشیدند.

وی ایران را پایگاه اهل بیت و امامین انقلاب عنوان کرد و افزود: عملیات طوفان الاقصی، وعده صادق و شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش، سه رویداد مهم در هشت ماه اخیر بود که شرایط نظام جمهوری اسلامی را در جهان دچار تحولات عظیمی کرده است.

امام جمعه اراک با اشاره به آغاز فعالیت مجلس خبرگان رهبری گفت: انتظار است مجلس جدید، نظارت دقیقی در اجرای برنامه هفتم توسعه که نقشه راه پنج سال آینده کشور است، داشته باشد.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری گفت: رئیس جمهور آینده باید مردم محور، ولایت‌مدار و جهادگر باشد و با شیوه شهید رئیسی پیگیر امور باشد.

وی تاکید کرد: دستیابی به هشت درصد رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد و توسعه صادرات غیر نفتی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش نرخ بهره‌وری باید در اولویت اقدامات دولت جدید باشد.