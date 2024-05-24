رییس جمهور شهید برای منفعت و مصلحت مردم با کسی تعارف نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه قم که در مصلای قدس قم برگزار شد با تسلیت شهادت رئیس جمهور شهید و همراهان ایشان گفت: باید از مردم انقلابی قم و سایر استان‌های کشور به دلیل استقبال گسترده در تشیع پیکرهای مطهر شهیدان راه خدمت، که از تلاش‌های آنان قدردانی کردند تقدیر کرد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور بیان کرد: همه اقشار مختلف مردم ایران در حزن و اندوه مصیبت شهادت رئیس جمهور و شهدای خدمت هستند.

وی افزود: ۳۳ ماه در دولت مردمی و انقلابی در خدمت رئیس جمهور شهید بودیم و از نزدیک شاهد تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر وی بودیم.

حسینی بیان کرد: در گذشته نمی‌شد به این راحتی در خصوص شخصیت آیت الله رئیسی سخن گفت، چرا که ممکن بود شائبه‌ای پیش آید اما امروز اینگونه نیست و می‌توانیم موضوعات را مطرح کنیم.

مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس‌جمهور گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند ما شخصیت برجسته ای را از دست دادیم و ایشان اهل مبالغه و اغراق نیستند و رئیس جمهور فردی معمولی نبود، بلکه عالم ربانی و دلبسته به مکتب اهل بیت علیهم السلام بود.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب از وجود رئیس جمهور شهید به عنوان یک نعمت یاد کردند.

حسینی بیان کرد: بسیاری از شخصیت‌های بین المللی برای اولین بار به ایران سفر کرده بودند تا به مقام رئیس جمهور ادای احترام داشته باشند و در دیدار با رهبر انقلاب، ایشان فرمودند ما یک برادر بسیار خوب و مسؤول کارآمد و با کفایت، صمیمی و جدی را از دست دادیم.

رئیس جمهور شهید، دلبسته به دنیا نبود

مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس جمهور با بیان اینکه رئیس جمهور شهید، دلبسته به دنیا نبود افزود: او همواره متواضع و مهربان بود در این حال در کار خود بسیار جدی و قاطعیت داشت و همانند سردار سلیمانی رفتار می‌کرد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب فرمود که ما یکی از بهترین‌های زیر آسمان را از دست دادیم.

مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس‌جمهور ادامه داد: ایشان قبل و بعد از ریاست جمهوری فرقی نکرد و علاوه بر کارهای مسؤولیتی خود به منبر و روضه هم توجه داشت.

رئیس جمهور لحظه‌ای آرام و قرار نداشت

وی اضافه کرد: رئیس جمهور لحظه‌ای آرام و قرار نداشت و پس از آمدن از سفر روسیه بلافاصله به کرمان رفت تا به سیل زدگان سر بزنند و موارد اینگونه زیاد بود.

حسینی گفت: رئیس جمهور نسبت به مردم سیستان و بلوچستان توجه ویژه‌ای داشت، اما برخی‌ها به ایشان نیش و کنایه می‌زدند که آیا سیستان و بلوچستان جز ایران هست یا خیر اما ایشان به این سخنان بیهوده پاسخ نمی‌دادند.

وی بیان کرد: دل‌ها به دست خداوند است و ما دیدیم که چگونه رئیس جمهور پس از شهادت مورد اندوه میلیون‌ها نفر از مردم ایران و سایر کشورها قرار گرفت.

مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس‌جمهور با بیان اینکه رئیس جمهور شهید از غزه حمایت بی دریغی داشت افزود: امروز بسیاری از سران کشورهای حتی اسلامی با اسرائیل مراوده دارند، اما آیت الله رئیسی در برابر جنایت‌های اسرائیل ایستاد.

حسینی ادامه داد: یاد و خاطره وزیر امور خارجه را هم که از او وزیر جبهه مقاومت یاد می‌کنند گرامی می‌داریم.

آیت الله رئیسی نظم بسیار خوبی داشت

وی با بیان اینکه آیت الله رئیسی نظم بسیار خوبی داشت افزود: برنامه‌های ایشان به صورت منظم بود و بسیاری از شوراهایی که تا ده سال تعطیل بود را احیا کرد.

حسینی گفت: در سال اول دولت نمایندگان استان‌های مختلف کشور با ایشان جلسه داشتند و مطالبات خود را مطرح می‌کردند و رئیس جمهور گوش شنوایی داشت.

مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس‌جمهور با بیان اینکه رئیس جمهور در سال اول تمام استان‌های کشور را سفر کرد افزود: در برخی از استان‌ها همانند خوزستان ۸ بار سفر کرد تا مشکلات را برطرف کنند.

وی گفت: رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها نیز سرکشی می‌کردند و وضعیت کارها را پیگیری می‌کردند.

رئیس جمهور مردم را قهرمانان اصلی می‌دانست

حسینی اضافه کرد: رئیس جمهور برای منفعت و مصلحت مردم با کسی تعارف نداشت و از وزرا می‌خواست در این زمینه با قوت عمل کنند.

وی کرد: رئیس جمهور مردم را قهرمانان اصلی می‌دانست و خود را یک طلبه خادم معرفی می‌کرد و ارادت ایشان به رهبر معظم انقلاب و ولایت مثال زدنی بود و کار را برای مردم عبادت می‌دانست.

وی اضافه کرد: مبارزه با فساد و اجرای عدالت در کشور، نقد پذیری، امید داشتن به آینده کشور از ویژگی‌های ایشان بود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور به ۲۸ کشور دنیا سفر کرد و گفت: او به وزرا در خصوص پیگیری مصوبات سفر تاکید داشت و اصرار می‌کرد که این سفرها باید در سفره مردم دیده شود.