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۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۸:۳۸

اتفاقات ورزشگاه آزادی؛

درخواست از گلزن تیم شمالی و اتهام به سرمربی نساجی به خاطر استقلال

درخواست از گلزن تیم شمالی و اتهام به سرمربی نساجی به خاطر استقلال

هواداران پرسپولیس محمد عباس زاده مهاجم تیم نساجی را مورد تشویق قرار داده و از او خواستند مقابل استقلال تهران گلزنی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و استقلال خوزستان از ساعت 19:45در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

* هواداران پرسپولیس، محمد عباس زاده کاپیتان تیم نساجی قائمشهر را مورد تشویق قرار داده و از این بازیکن خواستند تا مقابل استقلال گلزنی کرده و اجازه پیروزی به آبی پوشان را ندهد.

* کادر فنی و تمامی بازیکنان استقلال خوزستان به زمین چمن آمده و حلقه اتحاد تشکیل داده و لحظاتی سرمربی آبی پوشان با آنها صحبت کرد.

* اورونف که این روزها برای پرسپولیس گل های حساسی را به ثمر رسانده مورد تشویق هواداران پرسپولیس قرار گرفت.

* به محض ورود اتوبوس پرسپولیس به ورزشگاه آزادی، هواداران پرسپولیس مقابل اتوبوس قرار گرفته و از اوسمار خواست تا 3 بازی باقی مانده را با برد به پایان رسانده تا شانس پرسپولیس برای قهرمانی بیشتر شود.

* ساکت الهامی سرمربی نساجی قائمشهر هم از توهین هواداران پرسپولیس در امان نماند. طرفداران سرخپوشان تهرانی اعتقاد داشتند او چون به استقلال علاقه دارد اجازه خواهد داد تا استقلال تهران از این دیدار سه امتیاز را به دست بیاورد.

* در حالی که پرسپولیس سه بازی باقیمانده تا پایان فصل دارد هواداران این تیم سرود قهرمانی سر داده و معتقدند تیمشان در پایان فصل، جام را بالای سر خواهد برد.

کد مطلب 6117765

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