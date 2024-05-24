سیل در خیابان های ارومیه جاری شد/تشکیل فوری مدیریت بحران

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بارش سیل آسای باران بهاری با تگرگ که عصر پنجشنبه در ارومیه موجب بروز مشکلات اساسی برای برخی شهروندان ارومیه‌ای شد امروز بعد از ظهر جمعه نیز بر شدت آبگرفتگی معابر و ورود آب به منازل افزود.

میزان این بارش‌ها به قدری شدید بود که تعجب بسیاری از شهروندان را برانگیخت و در کمتر از نیم ساعت جدول‌های سطح شهرها به‌ویژه ارومیه مملو از آب شد.

در کنار بارش باران، بارش تگرگ نیز خیابان‌ها و کوچه‌ها را سفید پوش کرد و همین باعث شگفت‌زدگی شهروندان شد.

همین امر موجب شد تا آبگرفتگی از همه نقاط ازجمله مناطق خیابان امام، عطایی، مدنی، مدرس، کاشانی، رودکی، سعدی، مولوی و نیز ورود آب به منازل بسیاری در شهروندان در منطقه کشتارگاه گزارش شود.

همچنین وقوع رعد و برق‌های سهمگین در ارومیه و دیگر نقاط آذربایجان‌غربی که در برخی اوقات موجب ترس بسیاری از شهروندان شد.

پس از وقوع سیلاب مدیرن مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و نیروهای امداد و نجات هلال احمر آذربایجان غربی دیروز پای کار آمدند و امروز جمعه نیز استاندار آذربایجان غربی به همراه فرماندار ارومیه ضمن بازدید از مناطق متأثر از سیلاب اقدام به تشکیل جلسه فوری مدیریت بحران کرد.

۴۸ واحد مسکونی در ارومیه دچار آبگرفتگی شد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در این زمینه گفت: ۴۸ واحد مسکونی در ارومیه بر اثر بارش باران و تگرگ دچار آبگرفتگی شد.

حمید محبوبی افزود: در جریان بارندگی‌های شامگاه پنجشنبه تعدادی از واحدهای مسکونی در محله کشتارگاه ارومیه دچار آبگرفتگی شد که براساس درخواست شهرداری و آتش نشانی ارومیه برای پشتیبانی عملیات پنج اکیپ تخصصی سیلاب و تیم واکنش سریع نیروهای جمعیت هلال احمر در محل حاضر شدند.

وی بیان کرد: ۴۸ نفر از نیروهای این جمعیت در این عملیات شرکت کردند و ۷۰ نفر نیز در حالت آماده باش به سر می‌برند تا در صورت نیاز از آنان استفاده شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی بیان کرد: اقدامات لازم جهت اسکان شهروندان در ۲ مسجد این محله در نظر گرفته شده و مقرر شده بین این خانواده‌ها تا تخلیه کامل منازل از آب بسته‌های غذایی و پتو نیز توزیع شود.

وی از خانواده‌ها خواست تا با حفظ خونسردی همکاری لازم را با تیم‌های عملیاتی داشته باشند تا عملیات در سریع‌ترین زمان ممکن انجام و به اتمام رسد.

توزیع اقلام زیستی و غذایی در بین متاثران از سیلاب و آبگرفتگی ارومیه

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان‌غربی از توزیع اقلام زیستی و غذایی در بین متاثران از سیلاب و آبگرفتگی ارومیه خبر داد.

حمید محبوبی افزود: پس از سیلاب عصر دیروز ۳ خرداد ۱۴۰۳ در منطقه کشتارگاه ارومیه و آسیب به منازل مسکونی ۵۰۰ تخته پتو و ۸۰ بسته غذایی ۷۲ ساعته در بین متاثران توزیع شد.

وی ادامه داد: به سبب هشدار نارنجی هواشناسی، نیروهای عملیاتی هلال احمر آذربایجان غربی در همه شعب و پایگاه‌های امداد و نجات استان جهت خدمت‌رسانی هرچه سریع‌تر به متاثران در آماده باش کامل هستند.

نجات ۵۰ نفر از شهروندان گرفتار در سیلاب ارومیه

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه از انجام بیش از ۳۰ مورد عملیات امداد و نجات از سوی آتش‌نشانی در آبگرفتگی روز گذشته ارومیه خبر داد.

حسین سرباز رشید در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه روز گذشته بیش از ۱۵۰۰ تماس تلفنی از سوی شهروندان برای امدادرسانی با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی ارومیه انجام شد، اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی و صدور وضعیت نارنجی از سوی معاونت خدمات شهری پیش‌بینی‌های لازم انجام و روز گذشته با شروع بارش، تمامی تیم‌های عملیاتی به همراه تجهیزات و خودروهای عملیاتی آتش‌نشانی در آماده باش کامل بود که با ورود آب به منازل شهروندان عملیات امدادرسانی آغاز شد.

وی افزود: با توجه به آبگرفتگی معابر و هماهنگی ستاد مدیریت بحران با ستاد فرماندهی آتش‌نشانی ارومیه و پس از تماس شهروندان مبنی بر نیاز به امداد رسانی، ۴۰ نفر از آتش‌نشانان به همراه ۱۷ دستگاه خودرو سبک و سنگین و چند دستگاه کف‌کش در قالب ۱۰ تیم عملیاتی جهت تخلیه آب‌های ورودی به زیر گذرها، منازل و مغازه‌های شهروندان به محل‌های اعلامی از سوی ستاد فرماندهی اعزام شدند.

سرباز رشید خاطرنشان کرد: گزارش‌های متعددی از مناطق مختلف شهر مبنی بر درخواست کمک توسط ستاد فرماندهی آتش‌نشانی ارومیه دریافت شده بود که تمامی تیم‌های عملیاتی با هماهنگی ستاد بحران شهرداری و با اولویت‌بندی از خیابان‌های شهید رجایی، شهید بروجردی، بلوار مدرس، بلوار میرزای شیرازی، کمربندی خاتم الانبیا، بلوار نبوت، خیابان شیخ شلتوت و مصلی بزرگ امام خمینی (ره) به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

وی تصریح کرد: به بیش از ۳۰ خودرو گرفتار در آبگرفتگی معابر امدادرسانی و آب وارد شده به ۲۰ واحد مسکونی نیز از سوی آتش‌نشانان تخلیه شد.

آماده باش ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات جهت رفع آبگرفتگی معابر و بازگشایی کانال‌ها و جوی‌های ارومیه

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهری ارومیه با بیان اینکه، روز گذشته شاهد بارش بی سابقه باران در ارومیه بودیم که شدت بارش دور از انتظار بود، گفت: شدت بارش‌ها به حدی بود که متأسفانه در برخی از مناطق شهر ارومیه شاهد آبگرفتگی بودیم.

هادی بصاری نیز در این زمینه افزود: تمامی کانال‌های سطح شهر ارومیه لایروبی شده ولی حجم بالای بارش‌ها موجب شد کانال‌ها جوابگوی دفع این حجم از بارندگی‌ها نباشند.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: در پی بارش باران از شب گذشته، یک هزار نیروی اجرایی سازمان مدیریت پسماند و ۲۰۰ دستگاه ماشین آلات جهت رفع آبگرفتگی معابر و بازگشایی کانال‌ها و جوب‌های سطح شهر به صورت شبانه‌روزی در آماده باش کامل قرار دارند.

بصاری بیان کرد: با صدور اطلاعیه از سوی سازمان هواشناسی مبنی بر اعلام وضعیت نارنجی و احتمال آبگرفتگی معابر شهری از روز گذشته ماشین‌آلات و پاک بانان سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه جهت خدمت رسانی به شهروندان در آماده باش کامل قرار گرفتند.

وی افزود: بازگشایی مسیر جوی‌ها، کانال‌ها، چاه‌ها و هدایت آب‌های سطحی توسط ماشین‌آلات و پاکبانان نواحی شش گانه سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه به صورت شبانه‌روزی و بی‌وقفه درحال انجام است.

آماده باش نیروهای مدیریت بحران در ارومیه

بصاری تصریح کرد: یک هزار نیروی اجرایی سازمان به همراه ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سازمان شامل کف‌کش، تانکر، جرثقیل، بیل بکهو، لجن‌کش و واترجت در قالب اکیپ‌های نواحی شش گانه در سطح شهر در حال فعالیت هستند.

بصاری افزود: با کمک نیروهای پسماند شهرداری منازلی که دچار آبگرفتگی شده بودند پاکسازی شده و با هماهنگی شورای شهر و شهرداری قالی‌های شهروندان جهت شستشو به قالی شویی ارسال شده است.

وی با بیان اینکه، شهروندان برای دفع آب حاصل از آب باران منازل خود را به سیستم فاضلاب شهری وصل کرده‌اند، گفت: این امر موجب اختلال در دفع آب‌های بارندگی در فاضلاب شهری شده و آب مازاد از منهول ها به بیرون فوران می‌کند و موجب آبگرفتگی معابر در شهر می‌شود.

وی عنوان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت بروز هرگونه آبگرفتگی در سطح شهر با سامانه ۱۳۷ شهرداری ارومیه تماس برقرار کنند تا همکاران ما در سریع‌ترین زمان نسبت به رفع آبگرفتگی در محل حضور یابند.

سامانه بارشی در آذربایجان غربی تقویت می‌شود / تداوم هشدار نارنجی

کارشناس اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: سامانه بارشی که در استان فعال بوده، از روز شنبه تقویت می‌شود و تداوم فعالیت خواهد داشت.

سعید خلیلی در خصوص آخرین وضعیت آب و هوایی استان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی با تداوم فعالیت سامانه بارشی از امروز جمعه و در ادامه شنبه ۵ خرداد ماه، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه شدت بارش‌ها برای روز شنبه و در نواحی مرکزی و شمالی استان خواهد بود، گفت: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی‌شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

خلیلی بیان کرد: روز یکشنبه تمرکز بارندگی‌ها در شمال استان بوده و چشمگیر است و در مرکز ارومیه نیز بارش‌هایی توأم با رگبار و رعد و برق و در مناطق مستعد تگرگ پیش بینی می‌شود.

بارش‌ها تا چهارشنبه تداوم می‌یابد

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی اظهار کرد: دوشنبه بارندگی‌ها به صورت مقطعی قطع شده و تا حدودی پراکنده است و این روند تا روز چهارشنبه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه وزش باد شدید برای جنوب آذربایجان غربی در روز شنبه پیش بینی شده است، گفت: لازم است شهروندان به هشدار نارنجی صادر شده توجه کنند.

خلیلی اضافه کرد: تا پایان فعالیت این سامانه در آذربایجان‌غربی احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها وجود دارد و مسؤولان شهری باید تدابیر لازم را در این زمینه به کار گیرند و شهروندان نیز به توصیه‌های ذکر شده توجه کرده و از تردد در اطراف رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.

وی از شهروندان خواست تا از تردد در اطراف سازه‌های ساختمانی و ارتفاعات به دلیل وزش باد و همچنین احتمال بروز صاعقه خودداری کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شهرستان تکاب با پنج درجه بالای صفر خنک‌ترین و خوی و پلدشت با ۲۶ درجه گرم‌ترین نقاط آذربایجان‌غربی بودند.

شدت این بارش‌ها در ارومیه روز پنجشنبه موجب حجم بالایی از آبگرفتگی معابر و منازل در این شهر شد که با حضور مأموران آتش نشانی، امدادگران هلال احمر و سایر مسؤولان مربوطه آب از منازل شهروندان تخلیه و برخی از آنان در مساجد محله‌ها اسکان داده شدند.