اتهام نکونام به مهدی تاج و مسئولی که عکس پرسپولیس روی کمدش است!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که تا هفته گذشته صدرنشین رقابت های لیگ برتر بود، شامگاه جمعه در هفته بیست و هشتم برابر نساجی مازندران به تساوی بدون گل رسید و صدر جدول را به پرسپولیس واگذار کرد.
جواد نکونام که از این اتفاق ناراحت بود بعد از تساوی تیمش برابر نساجی به انتقاد از داوری پرداخت و گفت: قضاوت امروز تیم ما یک طرف، بروید بازی تیم رقیب را ببینید که چه اتفاقی افتاد. چگونه اخراج کردند و چگونه برایشان پنالتی نگرفتند. بروید ببینید چه اتفاقاتی افتاد.
سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه به رئیس فدراسیون فوتبال نیز اتهام وارد کرد و گفت: زمانیکه مهدی تاج در فدراسیون بود من مربی تیم ملی بودم و کنار رفتم. میدانستم که با قضاوت نمیگذارند. امسال هم چندین و چندبار تکرار کردند.
جواد نکونام ادامه داد: یک روز یک نفر حرف درستی زد؛ یک جام برای یک تیم است. یک جام برای بقیۀ تیمها. ما برای آن جام میجنگیم. جام شرافت، پاکی، تلاش، زحمت و مردانگی. در لیگی که ما میجنگیم ما برنده هستیم. آن یک جام هم مبارک آن تیم و کسانی که دوست دارند، باشد. اصلا به اتاق یکی از مسئولان سازمان لیگ میروید میبینید عکس پرسپولیس را جلوی کمدش گذاشته است!
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