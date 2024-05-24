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۴ خرداد ۱۴۰۳، ۲۳:۱۲

پس از تساوی استقلال عنوان شد؛

اتهام نکونام به مهدی تاج و مسئولی که عکس پرسپولیس روی کمدش است!

اتهام نکونام به مهدی تاج و مسئولی که عکس پرسپولیس روی کمدش است!

سرمربی تیم فوتبال استقلال با از تساوی تیمش برابر نساجی و از دست دادن صدر جدول به رئیس فدراسیون و مسئولان سازمان لیگ اتهام زد که طرفدار تیم پرسپولیس هستند و نمی خواهند استقلال قهرمان شود!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که تا هفته گذشته صدرنشین رقابت های لیگ برتر بود، شامگاه جمعه در هفته بیست و هشتم برابر نساجی مازندران به تساوی بدون گل رسید و صدر جدول را به پرسپولیس واگذار کرد.

جواد نکونام که از این اتفاق ناراحت بود بعد از تساوی تیمش برابر نساجی به انتقاد از داوری پرداخت و گفت: قضاوت امروز تیم ما یک طرف، بروید بازی تیم رقیب را ببینید که چه اتفاقی افتاد. چگونه اخراج کردند و چگونه برایشان پنالتی نگرفتند. بروید ببینید چه اتفاقاتی افتاد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه به رئیس فدراسیون فوتبال نیز اتهام وارد کرد و گفت: زمانی‌که مهدی تاج در فدراسیون بود من مربی تیم ملی بودم و کنار رفتم. می‌دانستم که با قضاوت نمی‌گذارند. امسال هم چندین و چندبار تکرار کردند.

جواد نکونام ادامه داد: یک روز یک نفر حرف درستی زد؛ یک جام برای یک تیم است. یک جام برای بقیۀ تیم‌ها. ما برای آن جام می‌جنگیم. جام شرافت، پاکی، تلاش، زحمت و مردانگی. در لیگی که ما می‌جنگیم ما برنده هستیم. آن یک جام هم مبارک آن تیم و کسانی که دوست دارند، باشد. اصلا به اتاق یکی از مسئولان سازمان لیگ می‌روید می‌بینید عکس پرسپولیس را جلوی کمدش گذاشته است!

کد مطلب 6117910

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    نظرات

    • بسیج IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      5 0
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      استقلال با جرزنی نتیجه گرفته ولی دیگه تمام شد . اصلا استقلال درحد تیم محلات هم نبود
    • شهاب ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      0 3
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      ناعدالتی داوران سره دوتیم اس تهران واس خوزستان رابخاطریک تیم بریدن مبارکشون باشه باناحق بایدهم خوشحال باشن
      • پرسپولیس همیشه قهرمان وسوزاننده کیسه حقیرودرمانده ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
        0 0
        تیم شمانمیتونه به تیم ته جدول یه گل بزنه چه ربطی به داوری داره شماازترس گل خوردن حتی یه موقعیت گلزنی نداشتین بجای این چرندیات کادرفنی تونو درست کنین باهوچیگری نمیشه همیشه نتیجه گرفت
    • احمد ۰۵:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      3 0
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      الآن اگر صدر جدول بودی، همچین حرفایی رو میزدی؟؟
    • محمد ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      3 0
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      احسنت اقای نکونام جام گرفتن وتیمی کاپ قهرمانی گرفتن لیاقت میخواهدکه استقلال ندارد.برویدبرای همان جام خیالی مبارزه کنید.
    • محمد رضا ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      6 0
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      نکونام روش نمیشه بگه چرا داور ما را مثل بازی قبل برنده نکرد . اقا در حد استقلال نیستی
    • علی IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      2 0
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      بازی راواگذار کردیدچراداورهارامقصرمیدونید قدیمهاضرب المثلی می گفتندعروس بلدنبوده برقصه گفته بوده اتاق کجه حالا شمانتیجه نگرفتیدبه همه می تازید
    • rad IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      1 2
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      مکتب شریف استقلال
      • استوراقیانس IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
        2 0
        از باشگاه تبدیل شد به مکتب
    • هوچی kise kesh ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آقای نکونام که از وقتی کیسه رو تحویل گرفتی ت ابه امروز غیر از نالیدن هیچ کارآیی نداشتی وتیمت باوجود حمایت افشاریانهاوخودتاج تاروزجمعه صدرنشین بودولی نتونست ازتیم قعرجدول لیگ عبورکنه واززدن گل عاجزه به داوری وتاج چه ارتباطی داره یاپرسپولیس مگه وزنه به پای بازیکنات بسته بودکه مهاجمین واونهایی که پول ملیاردی

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