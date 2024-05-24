شهید رییسی زندگی خود را وقف دفاع از اسلام و خدمت به مردم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ضیاالدین آقاجان پور جمعه شب در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت مصلی الغدیر نور در سخنانی اظهار کرد: خیابان‌های مملو از جمعیت در تشییع پیکر دکتر ابراهیم رئیسی، حجت الاسلام آل هاشم امام جمعه تبریز، عبداللهیان وزیر امور خارجه، رحمتی استاندار آذربایجان و تیم حفاظتی و پرواز، سبب بُهت و حیرت خبرنگاران خارجی شد.

وی اضافه کرد: آنها که اهل ایمان و عمل از روی اخلاص و به دنبال عزت باشند خدا آنها را در بین مردم عزیز می‌کند.

حجت الاسلام آقاجان‌پور گفت: آیت الله رئیسی با خدا معامله و در راه خدمت به مردم گام برداشت به همین سبب در قلب انبوه جمعیت کشور راه پیدا کرد.

این مسئول افزود: علت اینکه مردم به این شخصیت لقب سید محرومان دادند از این جهت بود که ایشان با روحیه تواضع و مردمی‌بودنشان، برای رسیدگی به مشکلات مستضعفان و محرومان جامعه خستگی ناپذیر بود و ۱۸ ساعت در شبانه روز کار می‌کرد و زندگی خود را وقف دفاع از اسلام و خدمت به مردم کرد و از تمام تعلقات دنیوی بریده بود.

نماینده ولی فقیه در وزارت دفاع تصریح کرد: قرآن، مقام کسانی که خدا را دوست دارند و خدا هم آنها را دوست دارند جهادگر می‌داند.

وی با اشاره به حماسه سوم خرداد، روز مقاومت و پیروزی در مقابل اجانب و بیگانگان، دفاع از استقلال کشور، هویت دینی و اسلامی و اسلام ناب محمدی و علوی گفت: هزینه‌های زیادی را پرداختیم تا اسلام، قرآن، استقلال، عزت و شرف کشور برقرار بماند چرا که مردم ما اهل مقاومت و ایستادگی هستند.

وی افزود: سردار سلیمانی گفته ما ملت امام حسینیم و این یعنی مردم ما در مقابل ظالمان و متکبران سازش نمی‌کنند بلکه همانند امام حسین (ع) در عمل همانند سردار سلیمانی و رئیس جمهور شهید اهل مقاومت و ایستادگی هستند و برای این منظور باید همواره قوی بود.

حجت الاسلام آقاجان‌پور گفت: امروز نیروی مسلح جمهوری اسلامی در اوج اقتدار است و به جایی رسیده‌ایم که برای نخستین بار در تاریخ، هواپیمای نظامی جنگی، کشتی‌های جنگی و موشک تولید کردیم و مقام معظم رهبری نیز فرمودند اگر سران رژیم اشغالگر قدس و دشمنان غلط اضافه‌ای کنند تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد.