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۶ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۱۹

هاشمی در گفت‌وگو با مهر مطرح کرد؛

قرارگاه شهید آوینی محملی برای هم افزایی نهادهای فرهنگی و انقلابی

قرارگاه شهید آوینی محملی برای هم افزایی نهادهای فرهنگی و انقلابی

سید محمد هاشمی قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره قرارگاه شهید آوینی و فعالیت‌های فرهنگی آن گفت:قرارگاه شهید آوینی محملی برای هم افزایی نهادهای فرهنگی و انقلابی است.

سید محمد هاشمی قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره قرارگاه شهید آوینی و فعالیت‌های فرهنگی آن در حوزه صنایع فرهنگی، کتاب و ادبیات و غیره گفت: قرارگاه شهید آوینی محملی برای هم افزایی نهادهای فرهنگی و انقلابی است.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه این قرارگاه به منظور فعال سازی ظرفیت‌های استانی در بخش‌های فرهنگی و هنری است افزود: قرارگاه شهید آوینی به منظور فعال سازی ظرفیت‌های استانی در زمینه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای با هدف تقویت گروه‌های منطقه‌ای فرهنگی ایجاد شده است.

وی گفت: در سال جاری بخش عمده ای از برنامه‌های این قرارگاه بعد از گذشت مراحل مختلف کارشناسی و بررسی مورد تأیید قرار گرفت و حمایت‌های لازم از آنها صورت گرفت. به این ترتیب در قرارگاه شهید آوینی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها با تمرکز در همه کشور و شهرستان‌های مختلف در حال برگزاری است.

هاشمی با اشاره به اینکه هیچ شهرستانی از ظرفیت‌های قرارگاه شهید آوینی محروم نیست افزود: تمرکز این قرارگاه ابتدا بر تربیت نیروهای جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و دوم بر جریان سازی فرهنگی حتی کوچک و خرد در شهرستان‌هاست. در حال حاضر این کار در عرصه‌های مختلف اعم از قلم، کتاب، تئاتر، موسیقی، حفظ قرآن و فعالیت‌های مختلف فرهنگی تبیین شده است و به امید خدا کار پیش می‌رود.

به گفته قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این قرارگاه با محوریت ایجاد یک هم‌افزایی بین دستگاه‌های فرهنگی و هنری با محوریت وزارت ارشاد ایجاد شده، تا با دادن نقش جدی به حلقه‌های میانی مانند دفاتر و انجمن‌های هنری و ادبی سراسر کشور مانند جبهه فرهنگی انقلاب از فعالیت‌های برترشان که قابلیت حل مسئله در سطح کشور را دارد حمایت صورت گیرد.

کد مطلب 6118212

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