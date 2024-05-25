سعید قطره در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی این هفته آسمان استان صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: در ساعات بعدازظهر هم بر میزان ابرناکی افزوده و هم بر سرعت وزش باد به‌صورت لحظه‌ای اضافه می‌شود.



رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برای روز یکشنبه احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات شمال غرب استان وجود دارد، که در صورت وقوع بارش قابل ملاحظه نخواهند بود.



قطره یادآور شد: طی این مدت احتمال انتقال گرد و غبار و غبار صبحگاهی را در آسمان استان به‌ویژه نیمه شمالی در صبحگاهان در استان وجود دارد.