  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۲۵

رییس گروه پیش‌بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

آسمانی صاف تا کمی ابری در چهارمحال و بختیاری پیش‌بینی می‌شود

آسمانی صاف تا کمی ابری در چهارمحال و بختیاری پیش‌بینی می‌شود

شهرکرد-رییس گروه پیش‌بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: طی این هفته آسمان استان صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

سعید قطره در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی این هفته آسمان استان صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر هم بر میزان ابرناکی افزوده و هم بر سرعت وزش باد به‌صورت لحظه‌ای اضافه می‌شود.

رئیس گروه پیش‌بینی هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برای روز یکشنبه احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات شمال غرب استان وجود دارد، که در صورت وقوع بارش قابل ملاحظه نخواهند بود.

قطره یادآور شد: طی این مدت احتمال انتقال گرد و غبار و غبار صبحگاهی را در آسمان استان به‌ویژه نیمه شمالی در صبحگاهان در استان وجود دارد.

کد مطلب 6118297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها