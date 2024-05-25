امداد رسانی به فرد گرفتار شده در مشگین شهر

اصغر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اثر وقوع بارش شدید باران و لغزندگی مسیر در منطقه ییلاق اروج چیمنی مشگین غرب به یک نفر حادثه دیده و در راه مانده امداد رسانی شد.

وی افزود: بنا بر گزارش دریافتی مبنی گرفتار شدن یک خودرو با یک سرنشین در جاده ییلاقی مشگین غرب بالاتر از روستای انزان ییلاق اروج چیمنی به علت بارش شدید باران، تیم امداد و نجات کوهستان پایگاه سبلان جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

نظری بیان کرد: نجات گران جمعیت هلال احمر در قالب یک تیم کوهستان متشکل از ۴ نفر نیروی عملیاتی با یک دستگاه خودروی آمبولانس در محل اعلامی حاضر شدند.

نظری افزود: نجات گران هلال احمر پس از حضور در محل اعلامی پس از انجام اقدامات اولیه و بررسی‌های لازم، فرد در راه مانده را به محل امن منتقل کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین شهر با اشاره به اینکه نجات گران جمعیت هلال احمر به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات به هموطنان می‌باشند، اضافه کرد: هموطنان گرامی در هنگام بروز حوادث و بحران‌ها می‌توانند با سامانه پاسخگویی به حوادث، ندای امداد ۱۱۲ تماس حاصل نمایند.