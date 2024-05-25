۱۰ هزار قطعه زمین در سطح استان آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای مسکن استان کرمان اظهار داشت: بنا به تاکید رهبر معظم انقلاب، پیشبرد کار مردم و خدمترسانی دولت بدون هیچگونه اختلال و با جدیت تمام ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن بایستی زمینهایی واگذار شوند، افزود: این زمینها تعیین تکلیف شدهاند.
فداکار با بیان اینکه قرار بود برای شهر کرمان واگذاری قطعات زمین به صورت آپارتمانی باشد، تاکید کرد: با توجه به تأمین زمین انجام شده در نقطهای از شهر، این مسئله لغو و هر قطعه زمین به دو نفر واگذار میشود.
استاندار کرمان تصریح کرد: به زودی واگذاری قطعات زمین در کرمان و شهرهای دیگر انجام میشود و حدود ۱۰ هزار قطعه زمین در سطح استان آماده شده است.
فداکار گفت: آمادهسازی سایتها پیش رفته و در مجموعه ۱۰۸ هکتاری مصوب شده شهر کرمان، به حدود ۴۰۰۰ نفر زمین واگذر میشود.
وی خاطرنشان کرد: کارها را به جد پیگیر هستیم و وظیفه داریم در کار خدمت به مردم، خللی ایجاد نشود.
یادآوری میشود: هفدهمین نشست شورای عالی مسکن امروز به ریاست محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و در ارتباط تصویری با استانداریهای سراسر کشور برگزار شد.
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