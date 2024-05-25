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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۰۹

استاندار کرمان:

۱۰ هزار قطعه زمین در سطح استان آماده واگذاری است

۱۰ هزار قطعه زمین در سطح استان آماده واگذاری است

کرمان- استاندار کرمان گفت: حدود ۱۰ هزار قطعه زمین در سطح استان آماده شده است که به زودی واگذاری در کرمان و شهرستان ها آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای مسکن استان کرمان اظهار داشت: بنا به تاکید رهبر معظم انقلاب، پیشبرد کار مردم و خدمت‌رسانی دولت بدون هیچ‌گونه اختلال و با جدیت تمام ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن بایستی زمین‌هایی واگذار شوند، افزود: این زمین‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

فداکار با بیان اینکه قرار بود برای شهر کرمان واگذاری قطعات زمین به صورت آپارتمانی باشد، تاکید کرد: با توجه به تأمین زمین انجام شده در نقطه‌ای از شهر، این مسئله لغو و هر قطعه زمین به دو نفر واگذار می‌شود.

استاندار کرمان تصریح کرد: به زودی واگذاری قطعات زمین در کرمان و شهرهای دیگر انجام می‌شود و حدود ۱۰ هزار قطعه زمین در سطح استان آماده شده است.

فداکار گفت: آماده‌سازی سایت‌ها پیش رفته و در مجموعه ۱۰۸ هکتاری مصوب شده شهر کرمان، به حدود ۴۰۰۰ نفر زمین واگذر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: کارها را به جد پیگیر هستیم و وظیفه داریم در کار خدمت به مردم، خللی ایجاد نشود.

یادآوری می‌شود: هفدهمین نشست شورای عالی مسکن امروز به ریاست محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و در ارتباط تصویری با استانداری‌های سراسر کشور برگزار شد.

کد مطلب 6118361

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    نظرات

    • علی IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
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      باسلام، در شهر درب بهشت شهرستان جیرفت با وجود قرعه کشی توسط خود استاندار در سال قبل هنوز زمینی به کسی واگذار نشده و مردم بلا تکلیف می باشند، خواهشا پیگیری نمایید.
    • IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      0 0
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      باسلام، در شهر درب بهشت شهرستان جیرفت استان کرمان، که چنین ماه قبل با حضور استاندار محترم، قرعه کشی جهت واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت ونهضت ملی مسکن انجام شد، هنوز هیچگونه زمینی به هیچ متقاضی واگذار نشده وحتی زمین آماده سازی نشده است ومردم بلا تکلیف می باشند، خواهشمند است پیگیری نمایید.
    • رسول ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
      0 0
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      سلام خدا کنه استاندار محترم والا ما هرچه مراجعه کردیم به اداره راه و مسکن شهر سازی می گویند برید تا پیامک بیاد الان ۳سال هست همین حرف رو می زنند خسته شدیم از بس وعده دادند خدا کنه این یکی دیگه عمل بشه
    • محمد IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
      0 0
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      سلام ملت را مسخره کردن ، پس چرا واسه من ندادن چهارتا بچه دارم
    • ایراتی IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
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      فرم ج قرمز بالای 10 سال را سبز کنید.
    • روح الله IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
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      چرا جوانی جمعیت سال1403قرعه کشی کردن زمین ندادن به کسانی که پیام آمده است

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