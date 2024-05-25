معاهده منابع ژنتیک و دانش سنتی نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن سند معاهده مربوط به منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط در ژنو بعد از ۲۴ سال کار کارشناسی و نشست‌های مختلف طولانی، سوم خردادماه ۱۴۰۳ با حضور فعال هیأت اعزامی ایران با ریاست حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کنفرانس دیپلماتیکی که به همین منظور تشکیل شده، نهایی شد و دیروز نیز متن نهایی آن به امضا رسید.

یکی از مباحث مهم این سند مربوط به حمایت از حقوق کشورهای در حال توسعه در مقابل کشورهای توسعه یافته در ارتباط با منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط و مالکیت فکری آن‌ها با الزام به افشای مبدا در اسناد ثبت اختراع است.

گفتنی است یکی از علل طولانی شدن تصویب این معاهده، مخالفت آمریکا و کشور غربی بوده است.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس دیپلماتیک منابع ژنتیکی و دانش سنتی در مقر سازمان جهانی مالکیت فکری حضور یافته است.

در این کنفرانس که مواضع کشورهای عضو برای تصویب سند حقوقی بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری، منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط مطرح می‌شود، هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست حسن بابایی و همراهی و پشتیبانی علی بحرینی؛ سفیر کشور جمهوری اسلامی ایران در سوئیس، ضمن رایزنی و مذاکره با نمایندگان کشورهای حاضر جهت گسترش همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی در زمینه حقوق مالکیت فکری، همچنین دفاع از منافع ملی کشورمان در این زمینه را نیز در مذاکرات با کشورهای همسو دنبال می‌کنند.

این کنفرانس روز گذشته چهارم خرداد در مقر وایپو در ژنو پایتخت کشور سوئیس به پایان رسید.