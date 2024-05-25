دستور شهیدجمهور درباره ۴۱۱ ابرپروژه بر زمین مانده محیط زیست

به گزارش مهر، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: زمانی که قرار شد وظایف رئیس جمهور در بخش محیط زیست به بنده تفویض شود. ایشان توصیه کردند که هم محیط زیست کشور حفظ شود و هم شرایط اقتصادی مردم منتظر هستند این دولت که به عنوان دولت مردمی و انقلابی سر کار آمده است، یک انقلاب را در اقتصاد کشور ایجاد کند پس باید این دو رکن مهم را در کنار یکدیگر داشته باشید.

سلاجقه بین داشت: محیط زیست پشتوانه و بستر اصلی تولید و توسعه است. توصیه جدی ایشان به من این بود که باید تراز آموزه‌های دینی و دانش روز را برای حفظ محیط زیست کشور به کار ببریم.

وی در یک برنامه تلویزیونی ادامه داد: جناب آقای رئیسی و به ما تعلیم دادند که همه رو به جلو حرکت کنیم. مردم دغدغه اصلی ایشان و مصداق خدمت به مردم بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: اولین بار که در این دولت ریزگرد مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده بود. من جلسه هیأت دولت رفتم. آیت‌الله رئیسی به من گفتند: تو کجا آمدی؟ مگر نمی‌گویی بخشی از مشکلات گرد و غبار ناشی از کانون‌های خارجی آن است؟ برو حل کن؟ چرا امروز دولت آمدی؟ بلندشو برو! همین الان برو فرودگاه.

وی گفت: سریع مقدمات آماده شد تا به کشورهای مختلف سفر و این موضوع را به عنوان یک چالش و مشکل مطرح کنیم تا به یک هم زبانی برسیم. آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز مسیر ما را بسیار هموار و خیلی سریع موضوعات را پیگیری می‌کردند. ایشان به محیط زیست اعتقاد عجیبی داشت و هر وقت مرا می‌دید، می‌پرسید: مشکلی در زمینه محیط زیست برای خارج از کشور ندارید که من باید آن را پیگیری کنم؟

سلاجقه افزود: آقای رئیس جمهور بر اساس سیاست خارجی که اتخاذ کرده بودند، ارتباط با کشورهای همسایه، در مرحله بعد کشورهای مسلمان و در نهایت با همه کشورها به جز رژیم جعلی صهیونیستی را در دستورکار قرار داده بودند. بر این اساس اولین اجلاس ما در زمینه مدیریت گرد و غبار با کشورهای همسایه برگزار شد که ۱۱ کشور در آن حضور یافتند و در فرایند دوجانبه و چندجانبه توانستیم به کلیدواژه‌های مشترک برسیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: تلاش کردیم با همه کشورهای تاثیرپذیر و تأثیرگذار در این زمینه و سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل نیز مراوده کنیم. خوشبختانه آیت‌الله رئیسی در هر دو اجلاس مربوط به مدیریت گرد و غبار تشریف آوردند و کلیدواژه‌های میثاق دولت مردمی را در آن‌ها مطرح کردند. دستاورد اصلی ایشان درزمینه گرد و غبار تصویب قطعنامه «مقابله با طوفان‌های شن و گردوغبار» با ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران در ششمین مجمع جهانی محیط‌زیست ملل متحد در نایروبی بود. امیدواریم دولت‌ها به تعهدات خود بر اساس این قطعنامه عمل کنند.

وی تاکید کرد: آیت الله رئیسی محیط زیست را در تراز توسعه و حتی خیلی بالاتر از آن می‌دانستند. به اعتقاد ایشان شرایط توسعه باید فراهم و در یک بستر مناسب که محیط زیست است مطرح شود. ایشان می‌فرمودند توسعه فرع بر محیط زیست است یا محیط زیست جزو حقوق عامه است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برخی مسائل محیط زیستی سال‌ها بود که تبدیل به استخوان لای زخم شده‌اند، گفت: ۴۱۱ ابر پروژه در حوزه محیط زیست باقی مانده بود و به دستور رئیس جمهوری این پروژه‌ها غربالگری و خیلی از آن‌ها حل شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: آیت الله رئیسی در زمینه آشوراده و میانکاله خود وارد میدان شدند. خلیج گرگان در حال از دست رفتن بود. رئیس جمهور راسا وارد میدان شدند و در سفر دوم ایشان به منطقه لایروبی خلیج گرگان افتتاح شد.

وی افزود: ایشان در زمینه کاهش آلودگی هوا بارها از من خواستند که مشکل را حل کنم علاوه بر آن در یک بازه زمانی کوتاه چهار بار شورای عالی محیط زیست تشکیل شد. در شورای چهارم به من گفتند شاخص و معیار بر اساس قانون و علم تعیین و به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنید و آن‌ها مکلف به اجرای آن هستند و شما نظارت و پیگیری کنید.

سلاجقه با اشاره به تاکید رئیس جمهور شهید بر حل مشکل آلودگی هوا گفت: کار برقی سازی خودروها در حال آغاز است و دو روز قبل فراخوانی برای ثبت نام داده شد. بیش از ۱۰۰ هزار نفر در یک روز مشارکت کردند. اگر تا پایان سال یک میلیون خودروی برقی وارد سیستم حمل و نقل شود، در زمینه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها گام‌های بزرگی برمی‌داریم.

وی اضافه کرد: در زمینه مدیریت گرد و غبار با منشأ خارجی هم فرایند عملیاتی باید انجام شود و محکم این مسیر ادامه می‌یابد. گام‌های خوبی نیز برای مدیریت تالاب‌ها برداشته شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این دولت با حمایت‌ها و راهنمایی‌های آیت الله رئیسی بهینه‌سازی و کیفی سازی سوخت را به‌طور جدی در دستور کار قرارداد، تصریح کرد: حدود ۱۰ میلیارد دلار برای بهینه و کیفی‌سازی سوخت ۱۰ پالایشگاه هزینه شد علاوه بر آن ۵۴ مشعل گازسوز با صرف ۵ میلیارد دلار خاموش شد.

وی ادامه داد: گام‌های بسیار بزرگی در زمینه پساب و بازچرخانی آب برداشته شد. فقط در مجموعه فولاد اصفهان سالانه حدود ۱۵ میلیون مترمکعب از زاینده رود و چاه‌ها استفاده می‌شد. در یک کار جهادی پساب ۹ شهرستان استان اصفهان در چرخه برای استفاده در صنعت قرار گرفت. بدین ترتیب حدود ۹ میلیون مترمکعب از آب زاینده‌رود در چرخه آبی کشور قرار گرفت. در واقع کارهای عالمانه در زمینه مدیریت آب هم در زمینه منابع و هم مصارف در کشور انجام شد. مراحل نهایی احداث تصفیه خانه در بندرعباس نیز در حال طی شدن است. در مشهد نیز قرار بود چند پروژه بسیار مهم محیط زیستی افتتاح شود.

سلاجقه خاطر نشان کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری تاکید کردند پس از شهادت آیت‌الله رئیسی هیچ اختلالی در امور به وجود نمی‌آید. تمام دولتمردان عهد بستند مسیر دولت سیزدهم را با قدرت هرچه تمام‌تر ادامه دهند و خط مشی که آیت‌الله رئیسی ترسیم کرده بود، قدرتمندانه تداوم یابد.