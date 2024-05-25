رسیدگی به بیش از ۶ هزار شکایت در اداره تعاون و رفاه اردبیل

بهروز رحیم‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رسیدگی به شکایات واصله از وظایف و رسالت‌های ذاتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل است، اظهار کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در راستای انجام وظایف و تکالیف ذاتی و به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای کارگاهی از حیث انطباق با مجموعه قوانین و مقررات مرتبط اقدام به بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل به رسیدگی و صدور رأی مقتضی برای ۶ هزار و ۷۰۰ شکایت در مراجع حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان طی سال گذشته، ادامه داد: به پرونده‌های شاکیان از طریق سامانه جامع روابط کار رسیدگی شده است.

رحیم‌زاده بیان کرد: از نظر مدت زمان رسیدگی که یکی از شاخص‌های ارزیابی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در جایگاه و رتبه سوم کشوری قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از نیروی انسانی فرصت‌های شغلی و حفظ و پایداری مشاغل در تلاش است تمامی وظایف و مأموریت‌های خود را به طور کامل انجام داده و زمینه رشد و شکوفایی استان را فراهم کند.