به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز شنبه در بازدید از تقاطع غیرهمسطح دانشگاه لرستان ضمن گرامیداشت یاد شهدا، امام شهدا و تسلیت شهادت آیتالله رئیسی و هیئت همراه، اظهار داشت: این پروژه یکی از مصوبات سفر رئیسجمهور به لرستان بود که باتوجهبه بازدید اخیر استاندار و تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از آن، بلافاصله پیگیریهای لازم صورت گرفت.
وی ادامه داد: به دلیل بارندگی و مشکلاتی که در بحث زیرسازی مسیر تقاطع غیرهمسطح دانشگاه به وجود آمده بود کار با تأخیر انجام شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، گفت: اکنون عملیات آسفالتریزی مسیر تقاطع غیرهمسطح دانشگاه لرستان آغاز شده و طی چند روز آینده تکمیل و مورد بهرهبرداری دانشگاه، دانشجویان و همشهریان قرار خواهد گرفت.
دالوند، افزود: به دلیل اینکه از خروجی خرمآباد تا پلیسراه به فاصله تقریباً ۱۰ کیلومتر تقاطع غیرهمسطحی وجود نداشت، دانشگاهیان و مردم با مشکلات طولانیبودن مسیر مواجه بودند که با افتتاح طرح فوق این مسئله مرتفع خواهد شد.
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