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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۴۲

معاون استاندار لرستان:

عملیات آسفالت‌ریزی تقاطع غیرهمسطح دانشگاه لرستان آغاز شد

عملیات آسفالت‌ریزی تقاطع غیرهمسطح دانشگاه لرستان آغاز شد

خرم‌آباد - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از آغاز عملیات آسفالت‌ریزی تقاطع غیرهمسطح دانشگاه لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز شنبه در بازدید از تقاطع غیرهمسطح دانشگاه لرستان ضمن گرامیداشت یاد شهدا، امام شهدا و تسلیت شهادت آیت‌الله رئیسی و هیئت همراه، اظهار داشت: این پروژه یکی از مصوبات سفر رئیس‌جمهور به لرستان بود که باتوجه‌به بازدید اخیر استاندار و تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از آن، بلافاصله پیگیری‌های لازم صورت گرفت.

وی ادامه داد: به دلیل بارندگی و مشکلاتی که در بحث زیرسازی مسیر تقاطع غیرهمسطح دانشگاه به وجود آمده بود کار با تأخیر انجام شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، گفت: اکنون عملیات آسفالت‌ریزی مسیر تقاطع غیرهمسطح دانشگاه لرستان آغاز شده و طی چند روز آینده تکمیل و مورد بهره‌برداری دانشگاه، دانشجویان و همشهریان قرار خواهد گرفت.

دالوند، افزود: به دلیل اینکه از خروجی خرم‌آباد تا پلیس‌راه به فاصله تقریباً ۱۰ کیلومتر تقاطع غیرهمسطحی وجود نداشت، دانشگاهیان و مردم با مشکلات طولانی‌بودن مسیر مواجه بودند که با افتتاح طرح فوق این مسئله مرتفع خواهد شد.

کد مطلب 6118429

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