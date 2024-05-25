مدیر عامل تعاونی مسکن مهر مهرآباد رودهن دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین خدایاری بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری مدیر عامل تعاونی مسکن مهر مهرآباد رودهن خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار کرد: این دستگیری پیرو محکومیت فرد مذکور در محاکم تجدید نظر دادگستری استان صبح امروز صورت گرفت.

خدایاری افزود: از قاطعیت دستگاه قضائی شهرستان در برخورد بدون مماشات در دستگیری فرد مذکور کمال تشکر را دارم.‌

وی با اشاره به اینکه ۵۳۴ تعاونی در شهرستان دماوند فعال هستند، عنوان کرد: عمده مدیران تعاونی‌ها با امانت داری و کمال سلامت در حال انجام وظیفه به جامعه هدف خود هستند، اما با عده‌ای که قصد سو استفاده شخصی و تخلفات مالی و خراب کردن وجهه تعاون را دارند با قاطعیت و بدون ملاحظه برخورد می‌کنیم و در حال حاضر مدیران یک تعاونی دیگر را تحت تعقیب و اقدام قرار داده و در حال ارسال پرونده به مرجع محترم قضائی جهت تعیین تکلیف هستیم که پس از تکمیل گزارش به سمع و نظر مردم شریف خواهیم رساند.