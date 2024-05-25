حدود ۱۵۰۰ واحد مسکونی مهر در خوزستان در آستانه بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی پیش از ظهر امروز شنبه در هفدهمین نشست شورای عالی مسکن استان خوزستان اظهار کرد: در آینده نزدیک شاهد شتاب نهضت ملی مسکن در استان خواهیم بود و امیدواریم با جدیت مسؤولان متولی تا پایان این دولت شاهد رشد قابل توجه این طرح در استان باشیم.

وی به مساله اجاره بهای مسکن اشاره کرد و افزود: طبق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد، شورای مسکن استان موظف شده که سقف اجاره بها را مشخص و به شورای عالی مسکن اعلام کند تا شاهد ساماندهی بازار مسکن باشیم.

معاون استاندار عمرانی خوزستان به مسکن‌های مهر باقیمانده در استان اشاره کرد و گفت: تکمیل مسکن مهر در سطح استان شتاب خیلی خوبی گرفته و هم اکنون یک هزار و ۴۸۰ واحد مسکونی مهر در آستانه بهره برداری است که در ۳۸ سایت مسکونی در ۵ شهرستان تکمیل شد.

خانچی با تاکید بر نقش بانک‌ها در راستای تأمین مالی پروژه‌های مختلف بیان کرد: تأمین مالی یکی از مسائل و چالش‌های اساسی حرکت پر شتاب مسکن در استان خوزستان است و بانک‌ها در صورت تسریع در پرداخت تسهیلات بی شک شتاب این کار را دو چندان می‌کنند.