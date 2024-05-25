به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قزلسفلی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان فارس با بیان تسلیت به مناسب شهادت رئیس جمهور و همراهانش گفت: تاریخ انقلاب حوادثی از این دست زیاد به خود دیده اما آنچه که به عنوان میراث و سرمایه گرانسنگ و باارزش آیتالله رئیسی باقی ماند و مایه جاودانه شدن وی شد و به سختی نظیر آن را میتوان یافت تلاش جهادی و مستمر وی برای احیای آرمانهای اصیل انقلاب در کنار خدمت شبانهروزی به مردم بود و در پایان نیز وی این دو مهم را با جان دادن در خیمه ولایت و میدان خدمت اثبات کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع و تدفین رئیس جمهور و همراهان وی گفت: مردم ما نشان دادند که قدردان حاکمان زحمتکش و ولایی خود خواهند بود و رهبر معظم انقلاب نیز با سخنان و تدابیر حکیمانه خود نشان دادند که قطار پیشرفت ایران اسلامی متوقف نخواهد شد.
قزلسفلی تصریح کرد: ساختار سیاسی برگرفته از متن اسلام و نظام ولایی کارکرد خود را در چند روز اخیر نشان داد که کشور در فقدان دو قوه به سر میبرد و مجلس جدیدش تشکیل نشده بود و رئیس قوه مجریهاش نیز به شهادت رسیده بود اما رهبری فرزانه و مردمی آگاه نگذاشتند خللی در کشور احساس شود.
این مقام مسؤول با تاکید بر اینکه گفتمان خدمت با اقدامات بزرگ رئیس جمهور شهید نهادینه و با شهادت وی محکمتر از گذشته پایهریزی شد افزود: با همت و تلاش، اراده و همافزایی و همدلی این گفتمان تداوم یافت و در آینده نیز کاروانهای خدمت باید با محوریت فرمانداران و با حضور مسئله محور دیگر مدیران با قوت ادامه یابد و راه رئیس جمهور شهید ادامه یابد و میز خدمتهای تخصصی در عرصههای مختلف از طرف دستگاههای اجرایی برپا شود تا مردم متوجه شوند که خدمت به آنها توقفپذیر نیست.
قزلسفلی با بیان اینکه با دستور وزیر کشور فرایند انتخابات از ۱۰ خردادماه آغاز خواهد شد و به مدت یک ماه با ثبت نام، بررسی صلاحیت داوطلبان، انتشار اسامی نهایی، تبلیغات دو هفتهای و نهایتاً برگزاری انتخابات ادامه پیدا خواهد کرد افزود: مردم با هوشیاری کامل در این عرصه حضور پیدا خواهند کرد و ما هم نیز وظیفه داریم این مسیر را مهیا کرده و به خدمتگزاری خود به مردم استمرار ببخشیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس:
ستاد انتخابات استان فارس آماده برگزاری انتخابات در ۸ تیر است
شیراز - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به آمادگی ستاد انتخابات استان فارس برای برگزاری انتخابات رییس جمهوری در ۸ تیر گفت: مردم نیز با هوشیاری حضور پیدا خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قزلسفلی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان فارس با بیان تسلیت به مناسب شهادت رئیس جمهور و همراهانش گفت: تاریخ انقلاب حوادثی از این دست زیاد به خود دیده اما آنچه که به عنوان میراث و سرمایه گرانسنگ و باارزش آیتالله رئیسی باقی ماند و مایه جاودانه شدن وی شد و به سختی نظیر آن را میتوان یافت تلاش جهادی و مستمر وی برای احیای آرمانهای اصیل انقلاب در کنار خدمت شبانهروزی به مردم بود و در پایان نیز وی این دو مهم را با جان دادن در خیمه ولایت و میدان خدمت اثبات کرد.
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