به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه ظهر شنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان مرکزی با تاکید بر تکمیل اطلاعات برنامه‌های اوقات فراغت از سوی دستگاه‌های استان اظهار کرد: برنامه دستگاه‌های اجرایی استان باید اعلام شود، همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی علاوه بر مرکز استان، باید توجه ویژه ای به شهرستان‌ها داشته باشند.

وی افزود: انتظار است در راستای ارائه برنامه‌های اوقات فراغت تابستان، برای جوانان و نوجوانان کم برخوردار از سوی نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی تدابیر ویژه اندیشیده شود.

استاندار مرکزی تصریح کرد: لحاظ کردن تمامی سلایق در برنامه ریزی‌های اوقات فراغت نیز باید مورد توجه و تاکید باشد، همچنین گروه‌های هدف باید به سمت دوره‌ها و آموزش‌های مفید تشویق و هدایت شوند.

مخلص‌الائمه ادامه داد: شهید رئیسی توجه ویژه ای به جوانگرایی و امید بخشی به این قشر داشتند و به جوانان میدان می‌دادند.

وی با اشاره به اینکه غنی‌سازی اوقات فراغت باید در چارچوب نیازهای جوانان باشد، تاکید کرد: انتظار است در ارزیابی تجلیل از فعالان حوزه جوانان، دقت لازم صورت گیرد تا افراد واجد صلاحیت مورد توجه و تقدیر قرار گیرند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود قرارگاه مردمی ازدواج آسان راه اندازی شود گفت: در این قرارگاه، نقاط ضعف و قوت این نوع ازدواج بررسی و تبلیغ می‌شود.

کیفیت بخشی به برنامه‌های اوقات فراغت مورد توجه ویژه باشد

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی نیز بیان کرد: سال گذشته در راستای برنامه‌های اوقات فراغت راویان پیشرفت انجام شد که نیاز است امسال محتوای جدید برای آن تعریف شود.

بهنام نظری افزود: در راستای برنامه ریزی برای اوقات فراغت باید در کنار کمیت، کیفیت نیز مورد توجه باشد که این اقدام نیاز به تنظیم سرفصل دارد.

نظری تاکید کرد: کارت عضویت برای شرکت در برنامه‌های اوقات فراغت امسال تهیه و به افرادی که در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند ارائه شود تا تشویقی برای جوانان و نوجوانان نیز باشد تا سال آینده در این برنامه‌ها شرکت کنند.

شعار هفته ازدواج، ازدواج آسان و آسمانی

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی نیز اظهار کرد: در راستای برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان سال گذشته، ساماندهی انجام و از سایت اوقات فراغت استان رونمایی شد.

مسعود پیرایش برگزاری اردوهای جهادی با هدف تقویت روحیه همکاری و مشارکت اجتماعی جوانان، راه اندازی اردوهای راهیان پیشرفت با هدف تقویت روحیه دینی و ملی جوانان، تهیه و توزیع محتوای فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ اسلامی در فضای مجازی، برگزاری سلسله نشست‌های هویتی نبینی در قالب اردوهای یک روزه را

از جمله برنامه‌های این اداره کل در سال گذشته برشمرد.

پیرایش با بیان اینکه امسال برای هفته ازدواج شعار "ازدواج آسان و آسمانی "انتخاب شده گفت: امسال برای سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) برنامه‌هایی از جمله تقدیر از فعالان و خادمین برجسته و اثرگذار در حوزه ازدواج و خانواده، تقدیر از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در حوزه ازدواج و تقدیر از زوجین دارای ویژگی برجسته و الگو ساز پیش بینی شده است.