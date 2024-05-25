گولسیانی زیر نظر پزشکان تمرین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تمرین امروز سرخ‌پوشان، یک میهمان ویژه داشت که از فوتبالیست‌های ستودنی تاریخ فوتبال ایران بود. مجتبی محرمی چه بر اساس نظر کارشناسان و چه بر اساس رأی مردم، عنوان بهترین مدافع چپ تاریخ فوتبال ایران را از آن خود کرد در حالی که بازیکنی راست پا بود و نمایش‌های او در سایر خطوط و پست‌های بازی فوتبال نیز از بی عیب و نقص‌ترین‌ها بود.

او امروز در محل تمرین سرخ‌پوشان حضور پیدا کرد تا هم به بازیکنان خسته نباشید بگوید و هم به آنها انرژی بدهد. وی در جریان این حضور، گپ و گفت گرمی هم با کادر فنی، به ویژه افشین پیروانی داشت. در نهایت، همه به اتفاق هم عکسی را به یادگار ثبت کردند.

برای تمرین امروز، به روال همه روزهای بعد از مسابقه، بازیکنان ترکیب اصلی زیر نظر مربی بدنساز ریکاوری انجام دادند. سایر نفرات هم ۶۵ دقیقه تمرین کردند. پاسکاری کوتاه و ترکیبی، حفظ توپ و مینی‌فوتبال، بخش‌های مختلف این تمرین بود.

سعید صادقی همچنان به دلیل آسیبی که دید، غایب است و گولسیانی هم زیر نظر کادر پزشکی کار کرد.