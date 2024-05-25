به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه بعد از ظهر شنبه در اولین جلسه شورای اداری استان فارس که پس از حادثه شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش در سالن شهید امامی استانداری فارس برگزار شد ضمن اشاره به فضائل اخلاقی و شخصیتی رئیس جمهور شهید و خدوم، آیت الله رئیسی گفت: بهترین خدمتی که مسؤولان نظام در کشور و استان فارس می‌توانند به رئیس جمهور شهیدمان کنند ادامه دادن راه و مکتب وی یعنی خدمت خالصانه و صادقانه به مردم است.

استاندار فارس با بیان اینکه مردم در انتخاب رئیس جمهور بعدی کار دشواری ندارند چون تراز و الگویی چون آیت‌الله رئیسی را پیش روی خود دارند که همواره خدمت به مردم را سرلوحه کار خود می‌دانست؛ بیان کرد: شهید جمهور و خادم مردم در دوران ریاست جمهوری‌اش با وجود حاشیه‌سازی عده‌ای هرگز اسیر حواشی نشد و توجه به قوام و دوام بنیان خانواده، صادق‌الوعد بودن، اخلاص در عمل و صداقت در گفتار و خلوص در کردار و داشتن روحیه خستگی‌ناپذیری و مجاهدگونه همواره سرلوحه اخلاق و کردار وی بود.

محمد هادی ایمانیه تاکید کرد: آیت الله رئیسی تاکید زیادی بر تمام کردن کارهای نیمه‌تمام و پروژه‌های مزمن و حل نشده داشت و مدیران و مسؤولان نیز به پیروی از وی و با داشتن چنین الگویی باید تا روزی که بر مسند خدمت به مردم قرار دارند از خدمتگزاری به مردم دریغ نکرده و به ویژه در عملیاتی کردن مصوبات دو سفر استانی هیأت دولت به فارس بکوشند.

نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: مجموعه مدیریت اجرایی استان فارس با همراهی نماینده ولی فقیه در استان فارس، نیروهایی نظامی و انتظامی و دستگاه قضا و ۱۸ نماینده منتخب مردم در مجلس سوگند یاد کرده و هم‌قسم شده‌اند که تا پایان عمر مجلس جدید با توجه به زمان‌بندی پروژه‌ها حداقل ۷۰ پروژه شاخص را عملیاتی کرده و باقیات صالحاتی عظیم از خود به یادگار بگذارند.

استاندار فارس در تشریح مهمترین اولویت‌های استان فارس در ماه‌های آتی نیز گفت: با همفکری با مدیران و مسؤولان استان تصمیم گرفتیم تمام مسائل مزمن و حیاتی استان به ویژه بحث بهبود معیشت، کنترل بازار مسکن، رونق تولید، ساماندهی اتباع بیگانه، مهار تورم و گرانی، کمک به بخش کشاورزی و مساله حجاب مورد پیگیری جدی قرار گیرد.