شهید آیت الله رئیسی بالاترین درجات ایثار را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حبیبی در اجتماع بزرگ فرهنگیان اهوازی که در راستای بزرگداشت شهادت شهید جمهور، آیت الله رئیسی و دیگر شهیدان خدمت برگزار شد، بیان کرد: بی شک برای رسیدن به مقام والای شهادت یک شخص باید درجات فراوانی را کسب کند تا شایستگی لازم برای شهادت را به دست آورد و امروز شهید آیت الله رئیسی با کسب همه این درجات شهادت از جانب پروردگار متعال به وی ارزانی شد و این مبارک‌ترین مرحله‌ای است که خادم الرضا (ع) به آن دست یافت و در قلوب مؤمنین جاودانه شد.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت و ایثارگری ضامن پویایی و بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی است، اضافه کرد: امروز گردهم آمدیم تا بگوییم ما شهید جمهور را فراموش نخواهیم کرد چرا که شهید آیت الله رئیسی همچون پدری دلسوز تمام ظرفیت‌های دولت را برای کمک به مردم خوزستان و همچنین اعتلای نظام تعلیم و تربیت کشور به کار بست.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: شهید رئیسی یکی از مهمترین اسوه‌های خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی است و با شهادت خود درس ایثار، فداکاری، خستگی ناپذیری، جهاد در راه آرمان و مردمی بودن به مردم جامعه اسلامی داد.