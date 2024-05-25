کشف چوب قاچاق در آوج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی زرینی اظهار کرد: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ این شهرستان حین گشت زنی در حوزه استحفاظی، به یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب جنگلی مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن هزارو ۵۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل از اداره جنگلبانی و منابع طبیعی بود، کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آوج با بیان اینکه ارزش ریالی این محموله حدود ۱۳۵ میلیون ریال برآورد شده، خاطرنشان کرد: متهم به مراجع قضائی معرفی شد.