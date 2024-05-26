افتتاح ۴ هزار و ۱۵۷ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خواجه رضایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی به این استان، گفت: امروز، ۲ اتفاق مهم در سطح استان یزد رخ خواهد داد که نخستین طرح مهم، بهره‌برداری از راه آهن اقلید - یزد است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد ادامه داد: این مسیر ریلی به طول ۲۷۰ کیلومتر است که ۲۴۵ کیلومتر از طول مسیر این راه‌آهن در محدوده استان یزد و بقیه در حوزه استحفاظی استان فارس قرار دارد.

خواجه رضایی تصریح کرد: این مسیر شامل ۲۷۰ کیلومتر خط اصلی و ۴۹ کیلومتر خطوط ایستگاهی و ۱۱ ایستگاه می‌شود که امروز توسط وزیر راه و شهرسازی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، همچنین در حوزه مسکن و طرح بزرگ نهضت ملی مسکن، امروز عملیات اجرایی بیش از ۲۰ هزار واحد در شهرهای مختلف استان آغاز خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این ۴ هزار و ۴۱۲ قطعه زمین در قالب گروه ساخت به متقاضیان واگذار خواهد شد و ۴ هزار و ۱۵۷ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن شامل مسکن تکمیلی، تدریجی، بازآفرینی شهری، مسکن روستایی و خود مالکی افتتاح می‌شود.