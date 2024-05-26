عملکرد خوب بازیکن عراقی در استقلال/ هر ۲۳۲ دقیقه یک گل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال خوزستان در هفته بیست و هشتم لیگ برتر روز جمعه ۴ خرداد رو در روی پرسپولیس قرار گرفت و در حالی که نیمه اول را با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد اما در مجموع پرسپولیس توانست با نتیجه ۴ بر ۳ استقلال را شکست دهد.

«آسو رستم» بازیکن عراقی تیم استقلال خوزستان در اواخر نیمه اول توانست گل دوم تیمش را به زیبایی وارد دروازه علیرضا بیرانوند کند. این بازیکن در نیم فصل دوم به خدمت گرفته شد و تاکنون ۱۲ بازی برای استقلال خوزستان انجام داده که حاصل آن ۴ گل و دو پاس گل بوده است و این نشان می‌دهد که «رستم» در ۶ بازی از مجموع دیدارهایی که به میدان رفته یا گل زده و یا پاس گل برای هم تیمی‌های خود فراهم کرده است. علاوه بر این آسو رستم موفق شده در این فصل هر ۲۳۲ دقیقه یکبار برای استقلال گلزنی کند که از این حیث بهترین آمار را در بین سایر بازیکنان این تیم دارد.

در حال حاضر، جواد آقایی پور با ۷ گل زده بهترین آمار را در استقلال خوزستان دارد و پس از آن آسو رستم با ۴ گل زده قرار دارد.

همچنین پس از دیدار با پرسپولیس هم رسانه عراقی «IQ-PRO» به بازتاب گلزنی آسو رستم پرداخت و از این بازیکن تمجید کرد.