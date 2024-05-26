به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کیوانفر مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز گفت: پرونده قاچاق سه عدد شمش طلا به ارزش ۹۷ میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به جاساز شمش ها درون خودرو و ارائه نکردن مدارک خرید برای این شمش ها، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط طلای کشف شده، متهم را به پرداخت ۹۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

کیوانفر گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال معادل ارزش خودرو حامل جریمه و در مجموع متهم به پرداخت ۱۰۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی در هنگام گشت زنی از داخل کنسول یک دستگاه خودرو سه عدد شمش طلا ساخت کشور امارات را به ظن قاچاق کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.