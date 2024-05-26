تقویت مدارس دولتی را ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرنگار مهر، «رضامراد صحرایی» وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در مدرسه عالی شهید مطهری، با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه مسیر دولت، برنامه همیشگی‌مان را تداوم خواهیم بخشید؛ در همین راستا سند تحول را اجرا کرده و به تقویت مدارس دولتی و بهبود کیفیت آموزش و اجرای مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی، ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه با قدرت آزمون‌های استخدامی را پیگیری خواهیم کرد افزود: همینطور موضوع نقشه راه را که الحمدالله ماده واحده آن، سه‌شنبه پیش رو تعیین تکلیف خواهد شد را پیگیری خواهیم کرد.