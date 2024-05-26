برنامه آموزشی پزشکی عمومی سرفصل «جراحی‏ های زیبایی» ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، معاونت آموزشی وزارت بهداشت در اطلاعیهای به بیانیه اخیر انجمن پزشکان عمومی ایران دایر بر ادعای محدود سازی فعالیت پزشکان عمومی پاسخ داد.
در این اطلاعیه آمده است: «به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و سیاستهای کلی سلامت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری متولی امر سلامت در کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.
بر اساس مصوبه جلسه ۴۲۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در این وزارتخانه تشکیل شده است که از وظایف این شورا برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی در راستای خط مشی کلی و سیاستهای آموزشی و پژوهشی، برنامه ریزی درسی در مقاطع تحصیلی و رشتههای مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامههای مصوب و تصویب نهایی برنامه ریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دورههای تخصصی علوم پزشکی است.
به موجب مصوبه شماره ۱۵۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین صلاحیت حرفهای پزشکان و پیراپزشکان در این وزارتخانه و در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی متمرکز شد و از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، تمامی مصوبات قبلی نیز لغو شده است.
شایان ذکر است در خصوص انجام اعمال جراحی زیبایی و یا اقدامات زیبایی به وسیله دستگاه لیزر توسط پزشکان عمومی، هیچگاه از سوی این وزارتخانه مجوزی صادر نشده است.
از بدیهیات است که هرگونه اقدامی از سوی پزشکان عمومی و متخصصین باید بر پایه برنامه آموزشی مصوب ایشان اعمال شود و در برنامه آموزشی پزشکی عمومی سرفصلی تحت عنوان جراحی های زیبایی وجود ندارد و هرگونه تغییری در برنامه آموزشی مستلزم طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است که در این شورا نمایندگان سازمانهای مختلفی از جمله سازمان نظام پزشکی، معاونتهای درمان، بهداشت، غذا و دارو و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دبیرخانههای شوراهای تخصصی، حضور دارند.
ضمناً در کمیسیون صلاحیت حرفهای، علاوه بر معاونین آموزشی و درمان وزارت بهداشت، دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، مدیر کل مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استانداردها و تعرفه سلامت، دبیر کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی، رئیس مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی، دبیرخانههای تخصصی حضور دارند و از بوردهای تخصصی و رؤسای انجمنهای علمی مربوطه حسب مورد دعوت میشود.
اشاره میشود مراجع قضائی نیز در آرای متعددی اختیارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را با توجه به قوانین و مقررات پیشگفت به رسمیت شناخته و در پروندههای متعددی رأی به رد شکایات مطروحه صادر شده است.
در بیانیه صادره انجمن یادشده اعلام کرده است، تصمیمات وزارت بهداشت مانع از ماندگاری پزشکان عمومی در اورژانسها و مراکز بهداشتی درمانی بخش دولتی خواهد شد. این در حالی است که تصمیمات یادشده در خصوص انجام جراحیهای زیبایی و لیزر ارتباطی با انجام وظایف اصلی این پزشکان که بر اساس برنامه آموزشی مصوب توسط این افراد انجام خواهد شد، ندارد. تصمیمات متخذه حاوی هیچ محدودیتی برای پزشکان عمومی در انجام فعالیتهای حرفهای ایشان در حدود برنامه آموزشی مصوب نیست.»
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