به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه سی ان ان به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد: کابینه جنگی اسرائیل شامگاه یکشنبه برای بررسی آخرین تحولات مذاکرات تبادل اسرا و آتش بس در غزه تشکیل جلسه می‌دهد.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز گزارش داد: حمله موشکی مقاومت فلسطین از نزدیکی پایگاه‌های ارتش اسرائیل در شهر رفح در جنوب نوار غزه انجام شده است!

این شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی در این باره گزارش داد که سکوهای پرتاب موشک مقاومت فلسطین در فاصله چندین متری از مواضع ارتش اسرائیل در شهر رفح (جنوب نوار غزه) قرار داشته است.

گردان‌های قسام نیز اعلام کرده از زمان آغاز جنگ غزه در روز هفتم اکتبر تاکنون، ۷۱ عملیات موشکی علیه تل آویو به اجرا گذاشته است. گروه‌های مقاومت فلسطین امروز در دویست و سی و سومین روز جنگ علیه غزه در عملیاتی تل‌آویو پایتخت تجاری اسرائیل را هدف موشک‌باران قرار دادند.